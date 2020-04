Unibet: "Vi måste sätta oss in i regeringens utspel"

Under torsdagsmorgonen förklarade socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi att man vidtar åtgärder mot spelmarknaden i Sverige.

– Vi ser en utveckling just nu med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet, i kombination med nedgång i vadhållningen. Den mixen av omständigheter skapar stora risker på spelområdet. Regeringen behöver agera snabbt för att skydda svenska konsumenter, förklarade Shekarabi under en pressträff.

– Det här är en begränsning som är nödvändig för att skydda svenska medborgare.

Åtgärderna innebär bland annat att insättningsgränsen för kunderna sänks till 5 000 kronor i veckan, spelarna måste ange gränser för speltiden vid spel på kasinospel online och värdeautomater och bonusar ska får vara högst hundra kronor. Ett potentiellt tufft slag mot bland annat Unibet, som är SEF:s tunga partner och tillsammans med Discovery ska trycka in 700 miljoner kronor årligen i svensk elitfotboll.

Frågan om denna regeringsåtgärd kan komma att påverka utbetalningarna är oklart. FotbollDirekt har varit i kontakt med Unibets vd Per Carlander, som i sin tur hänvisar ärendet till kommunikationschef Alexander Westrell. Men inte heller han vill uttala sig i det här tidiga skedet.

”Inte just nu då vi måste sätta oss in i vad regeringens utspel innebär. Sannolikt kommer detta ha ytterligare negativ påverkan på kanaliseringen, som redan är låg. Vi kan återkomma lite senare.”, skriver han i ett sms.

SEF:s generalsekreterare Mats Enquist har inte hunnit sätta sig in i regeringens nya åtgärder när FotbollDirekt når honom.

– Det är bättre att du frågar Unibet om det, men vårt sponsoravtal och partnerskap är inte beroende av spellagstiftningen i sig, säger han.





SIMON TENGBERG – MATHIAS LÜHR