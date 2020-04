"Jag tror delar av hans hjärta fortfarande är blått"

Zlatan Ibrahimovic utryckte starka och negativt laddade åsikter om MFF.

Men Pontus Jansson tror fortfarande Zlatan har känslor för sin förra klubb.

– Jag tror säkert delar av hans hjärta fortfarande är blått, säger Jansson till Sportbladet.

Zlatan Ibrahimovic gick hårt åt Malmö FF efter dagens internmatch med Hammarby. I en intervju med Dplay berättade han bland annat att han inte känt sig ovälkommen och oönskad i MFF och att han själv varit för snäll mot klubben genom åren.



Reaktionerna lät inte vänta på sig och i en intervju med Sportbladet ger nu den förre MFF-spelaren och landslagskollegan Pontus Jansson sin syn på Zlatans utspel.

– Det är tråkigt att han inte är i Malmö FF i stället för Hammarby, men alla får ha sina åsikter. Jag tror alla MFF-fans hade velat se honom här. Men mycket har hänt på vägen. Jag förstår Zlatan också. Han hade det säkert tufft, säger Pontus Jansson till Sportbladet.

MFF:s vd Niclas Carlnén gick ut sedan ut i olika medier beklagade sig över situationen som uppstått – men ville heller inte gå in på detaljer kring hur dialogen med Zlatan sett ut. Pontus Jansson har dock fullt förtroende för klubbledningen i sin gamla förening.

– Daniel Andersson, Niclas Carlnén och de i ledande poster i Malmö FF har agerat otroligt klokt under en tioårsperiod. Det dom säger utåt har slagit rätt och väldigt väl för klubben, säger Jansson och fortsätter:

– Jag litar på att det gör rätt nu också. Jag känner Niclas sedan innan han kom in i MFF och han är en otroligt klok person. Jag litar till 100 procent på honom och de andra i den här situationen, att de gör det som är mest rätt för Malmö FF.

Sportbladet: Är det förvånande att ingen kärlek finns kvar hos Zlatan till Malmö FF, i alla fall i det han uttrycker?

– Jag tror säkert delar av hans hjärta fortfarande är blått. MFF, Malmö stad, Rosengård – det finns kvar, det är jag säker på. Man får ta uttalanden i media med en nypa salt. Zlatan är som han är. Han säger saker på ett sätt som får folk att reagera och ha åsikter. Jag vet att en del av honom fortfarande är malmöitisk.