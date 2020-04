Fick inte stopp på kampanjen - Blåvitt drar över 55 000: "Man blir alldeles varm"

IFK Göteborg lanserade kampanjen #Publikrekordet för träningsmatchen mot Falkenberg som skulle spelats i dag lördag 25 april. Med fiktiva biljetter á 25 kronor styck så var målet att slå Blåvitts 61 år gamla publikrekord på Ullevi. 52 194 personer såg derbyt mot Örgryte 1959.

Kampanjen gick i mål i dag. Själva matchen blev inställd efter Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer förrförra veckan. Men pengar fortsatte att strömma in - så mycket kom in sista dagarna och timmarna att alla pengar inte kunnat räknas in än.

– I slutspurten så rasslade det till, det var många som verkligen drog sitt strå till stacken. Det är hundratusentals kronor som kommit in i det här sista dagarna. Det är en hel del som betalat in med bankgiro, vi kommer behöva göra en uppdatering av allt det här på måndag, berättar Blåvitts marknads- och kommunikationschef Erica Berghagen.

Klart är att rekordet på 52 194 åskådare rök all världens väg, även om det här nu inte kommer kunna räknas som ett officiellt publikrekord. Men uppemot 1,4 miljoner kronor kan Blåvitt räkna med i och med kampanjen.

– Vi kommer nog komma en bit över 55 000 sålda biljetter till och med. Det är fantastiskt, man blir alldeles varm när man tänker på vilket engagemang det varit.

– I förra veckan var vi en bit ifrån men vi kände sådär att "vi tror ändå på det. Och det var så många som in i det sista ville att vi inte skulle missa rekordet, så det blev långt mycket mer. Det är över all förväntan.

– Vi pratades vid, där jag var sådär att "vi tror ändå på det". Men det är 100 000-tals kronor som kommit in i det här sista dagarna.



Just nu tittar Blåvitts marknadsavdelning på hur man kan arbeta fram emot allsvenskan. Det finns förstås en hel del osäkerhet kring allsvensk start fortfarande, men succén med #Publikrekordet inspirerar.

– Vi har ju medlemskampanjen som fortsätter rulla, och där ser vi ju hur Änglarna (Blåvitts supporterklubb) driver det vidare mot ett nytt mål på 10 000 Blåvitt-medlemmar. Sedan har det uppkommit massor av initiativ i kölvattnet av detta som är en del av publikrekordet. Det har varit quiz, poddar, IFK Göteborg legends har kört egna grejer på kampanjen. Så det har blivit mycket ringar på vattnet.

– Nu har vi gjort den här grejen, vi kommer inte dra igång swish-kampanjer igen direkt nu. Men vi får in ofantligt mycket tips och idéer på saker vi kan göra. Självklart tittar vi på hur vi ska kunna bygga värde för personer i den blåvita familjen framöver.