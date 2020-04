Pehrssons högra hand lämnar KFF i sommar

Kalmar FF avslutar samarbetet med Jesper Norberg. Det meddelar klubben på sin hemsida. Norberg, som anslöt till klubben tillsammans med Magnus Pehrsson inför säsongen 2019, kommer dock fortsätta fram till 1 juli.

Jesper Norberg var en av nyckelfigurerna i det Kalmar FF som Magnus Pehrsson ville bygga under sin sejour i klubben. Pehrsson avgick sedan under dramatiska former i höstas och ska nu ligga i tvist med KFF.

Norberg har däremot blivit kvar – men nu meddelar Kalmar FF att hans anställning kommer upphöra 1 juli.



– Jag kom till Kalmar FF tillsammans med Magnus Pehrsson inför förra säsongen. Nu är inte Magnus kvar och jag har känt att det är bättre för både mig och Kalmar FF att gå skilda vägar. Kalmar FF står inför nya utmaningar och jag känner att även jag behöver nya utmaningar på annat håll. Dessa känslor har jag haft under en tid och jag och Jörgen har haft en bra dialog om detta under våren och kommit fram till en bra lösning för båda parter. Jag vill tacka de ledare och spelare som jag arbetat tillsammans med under denna tid och önskar dem lycka till, säger Jesper Norberg till klubbens hemsida.

Klubbchef Lucas Nilsson och sportchef Jörgen Petersson väljer att komma med ett gemensamt uttalande.

– Inför säsongen 2020 har det skett stora förändringar i och runt vår A-lagsverksamhet. Under våren har Jesper självmant valt att öppna upp för att lämna Kalmar FF och vi är nu överens om en lösning som passar båda parter. Vi har haft en bra dialog, där det vuxit fram en gemensam syn på hur vi ska gå vidare på bästa sätt för både Kalmar FF och för Jesper själv. Resultatet av denna dialog är att Jesper kommer att slutföra sina uppgifter som anställd hos Kalmar FF den 30 juni 2020. Därefter är vårt samarbete avslutat, och vi önskar Jesper lycka till i framtiden.

Norberg inledde som assisterande tränare men fick sedan ta över rollen som tillfällig sportchef under hösten efter Thomas Andersson Borstams avhopp. När Nanne Bergstrand sedan tog över som ny huvudtränare fick Norberg ansvar över scouting och analys.