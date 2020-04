Oscar Linnér: "Jag tänker på AIK varje dag"

I vintras fick Oscar Linnér till slut chansen att bli utlandsproffs. Flytten gick till Bielefeld i Bundesliga 2, en toppklubb i pole position för att bli uppflyttade. För FD berättar den 23-årige SM-guldvinnaren om den första tiden i Tyskland, den "östtyska träningen", om avslutningen i AIK och hur han fortfarande följer klubben intensivt och en dag vill tillbaka till den svartgula tröjan.

– Jag tänker på AIK varje dag på samma sätt som jag tänker på min familj, mina vänner och på Stockholm som stad, säger han till FotbollDirekt.se.



2014 blev Oscar Linnér kontrakterad av AIK och redan året därpå gjorde han tävlingsdebut i Europa League.

Bitvis ifrågasatt, men också med en statistik som få andra, så lämnade Linnér AIK i vintras med ett facit på 115 tävlingsmatcher och 54 hållna nollor. Och inte minst ett SM-guld med sig i bagaget till sitt första äventyr i utlandet.

AIK fick mellan 2,5-5 miljoner kronor i övergångssumma (kan hamna mellan 5-10 miljoner om rörliga tillägg kickar in) och Linnér anslöt i januari till en klubb i medvind. Arminia Bielefeld leder Bundesliga 2 med sex poäng före Stuttgart och ytterligare en poäng före klassiska Hamburg. Ännu har Linnér inte fått göra ligadebut för klubben, men mycket talar för att han snart är en Bundesligaspelare.

FD fick en pratstund med 23-åringen som valt att ligga lågt i media sedan flytten.

Berätta om den första tiden i din nya klubb. Hur är proffslivet? Har det varit som du tänkte dig eller annorlunda?

– En omställning med tanke på nytt land och nya förutsättningar. Jag har tvingat mig ut från bekväma hemmiljön i Stockholm för att utmana mig själv som person och fotbollsspelare och än så länge känner jag att det beslutet har utvecklat mig vidare, i form av att jag samlat på mig nya erfarenheter.



Du säger att det varit mycket att stå i sen flytten och att det är därför du legat lite lågt med intervjuer. Kan du utveckla kring varför du valt det?

– Jag har haft mycket att pyssla med vid sidan om planen för att lösa allt det praktiska med boende, pappersarbete etc. Sedan har jag i lugn och ro velat komma in i fotbollsmiljön utan att känna mig tvungen att utveckla hur det går varje vecka i mediasammanhang. Saker och ting måste få ta sin lilla tid.

Känner du att det är stor skillnad på mentaliteten på spelarna jämfört med i AIK och allsvenskan?

– AIK är en väldigt professionell miljö där jag har haft turen och möjligheten att få utveckla mig själv vid sidan om spelare och tränare som brinner för uppgiften och som har en bra vinnarmentalitet. Här i Arminia Bielefeld är det också en otrolig vinnarmentalitet. Precis som i AIK är det ingenting som lämnas åt slumpen och på så sätt påminner klubbarna om varandra, kanske är det inte någon tillfällighet att både AIK och Arminia är toppklubbar i respektive ligor?



Har det varit svårt att komma in i gruppen?

– Ja, det har det då jag inte pratar tyska. En del av spelarna har hjälpt mig mer än andra att snabbt komma in i de. Social kompetens kan hjälpa till men här går allt tillbaks till hur man levererar på planen, i takt med att man levererar på planen kommer man in i gruppen.



Hur går det med tyskan?

– Jag gick på tyska lektioner hos en språklärare som klubben använder men rådande samhällssituation har gjort att mina tyskalektioner uteblivit, och därav även utvecklingen av mina språkkunskaper i tyska.



Bielefeld kontra Stockholm. Vad man läser sig till så är det ganska stor skillnad på utbudet?

– Ja Bielefeld är en mindre stad än Stockholm, men samtidigt är Bielefeld större än Malmö till exempel ur befolkningsperspektiv. Det känns som en ganska lagom stad att börja i med tanke på att det är första gången jag bor utomlands. Sen ska det påpekas att det ligger många väldigt stora städer inom nån timmes bilavstånd, till exempel Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Amsterdam.



Vad gör du på fritiden?

– Försöker utveckla mina kunskaper inom matlagning och kollar på serier. Innan Corona bröt ut var jag på gymmet nästan varje kväll men nu är samtliga gym stängda här.



Hur har du haft det med tanke på alla begränsningar till följd av pandemin?

– Det kunde varit både bättre och roligare, men jag är den sista som ska klaga. Samhället ser ut som det gör och man får finna sig i situationen och göra det bästa av läget.



När det kommer till träning och match. Är det några skillnader i den du kan peka på?

– Spelsättet skiljer sig mellan AIK och Arminia. Målvaktsträningen skiljer sig också, här är det den tyska målvaktsskolan som gäller med allt vad det innebär, och det är jag väldigt tacksam över att jag blivit introducerad för. Precis som att jag lärde mig otroligt mycket av mina målvaktstränare jag hade i AIK så har jag otroligt mycket att lära från Marko Kostmann som är min målvaktstränare här. Marko är uppväxt i DDR/Östtyskland och det får man smaka på ibland i målvaktsträningen, haha!

– Han är dock väldigt modern i de tekniker han lär ut.



När du flyttade sa du att du räknar med lite speltid under våren för att ha större chans till speltid nästa säsong. Är det fortfarande din inställning?

– Ja, det är bara konstatera att målvakten (Stefan Ortega Moreno) jag har bredvid mig är ligans bästa målvakt och har gjort en helt fenomenal säsong. Men ingen stress över det, tvärtom jag tar tillfället i akt att lära av honom. Mina chanser kommer komma med tiden, det är jag övertygad om.



Laget har en väldigt god chans att avancera till Bundesliga. Hur går snacket kring det, och hur påverkar detta uppehåll era chanser?

– Ja, det stämmer. Vi leder serien före Stuttgart och Hamburg som ligger några poäng bakom, men det är väldigt bra lag som gör att vi inte kan slappna av. Konkurrensen om direktuppflyttningsplatserna är stenhård, precis som det ska vara.



Hur stor del av valet av klubb och liga handlade om en bättre ekonomi?

– I det stadiet jag är i min karriär är inte den parametern något som var en avgörande faktor. Men att ignorera det faktum att tyska klubbar betalar sina spelare bra löner vore respektlöst, det är få förunnat att kunna livnära sig på sitt stora intresse.



Hur känner du att avslutet i AIK blev?

– Jag kan bara svara från mitt eget håll genom att säga som så många gånger förut att jag är obeskrivligt tacksam för allt jag fick uppleva i AIK tillsammans med alla svartgula medmänniskor runt klubben. Mitt hjärta kommer alltid tillhöra AIK och jag hoppas självklart att klubben är nöjd med sättet jag agerat i olika sammanhang och därmed ser på mig som fotbollsspelare och person med ett positivt öga i framtiden.



Att klubben fick ett par miljoner för dig, hur ser du på det?

– Det faktum att klubben fick något tillbaks rent ekonomiskt för satsningen de gjorde på mig är självklart positivt.



Det är ju speciella tider nu såklart. Men hur har du följt AIK sedan du lämnade?

– Jag tänker på AIK varje dag på samma sätt som jag tänker på min familj, mina vänner och på Stockholm som stad. Jag har nära kontakt med vissa spelare i laget och kommer självklart följa klubben lika intensivt som jag gjort sedan jag var 4-5 år gammal.



Hur tycker du att det nya, mer offensiva, tänket fungerat. Och var det rätt beslut att ändra spelsätt enligt dig?

– Fotboll kan spelas på olika sätt. Rikard implementerade en spelidé när han kom 2016 som ledde klubben till en svensk mästartitel 2018. Då var då och nu är nu. Jag är övertygad om ledningens kompetens att hitta ett spelsätt som passar klubben just idag.



AIK:s ekonomi har gjort att de fått satsa mer på en del yngre och oprövade kort. Är det rimligt att tro på SM-guld med det här truppen?

– Det är svårt att säga. Det enda jag vet efter alla år man varit med runt AIK är att publikens förväntningar alltid är ett SM-guld, vare sig kvaliteten för det finns eller inte. Det är många bra lag i allsvenskan och det är lättare sagt än gjort att vinna. Jag är 100 procent säker på att spelare och tränare gör allt i sin makt för att optimera chanserna att vinna, mer än så är svårt att göra.



Vilka klubbar ser du kommer slåss om guldet?

– Malmö och några till kanske, bra gissning va?

Nu har du precis lämnat för utlandet och kan snart vara en Bundesligaspelare. Men ser du dig spela i AIK-tröjan igen någon gång i framtiden?

– Det är inget jag tar för givet nånstans men något jag drömmer om att få göra igen.



Skulle du kunna spela i en annan allsvensk klubb?

– AIK kommer självklart alltid vara det naturliga steget i min värld med tanke på min uppväxt och bakgrund i klubben, men om tajmingen inte finns där får man ta det därifrån.



Var ser du att du är i karriären om tre år?

– I en klubb där jag känner mig viktig och där jag trivs med tillvaron.