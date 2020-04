Stockholms förbund skjuter upp allt - enkelserier i höst

Stockholms Fotbollsförbund flyttar fram seriespelet. Nu blir det inga matcher alls i vår. Istället avgörs alla divisioner som enkelserier i höst. Seniorserierna skulle starta den 6 maj, enligt det senaste beslutet. Nu meddelar Stockholms fotbollförbund på sin hemsida att alla vårens matcher ställs in och serierna avgörs som enkelserier. Det inkluderar förutom seniorserierna för dam och herr även Stockholmsserien, damreservserierna och veteranserierna. Folkhälsomyndighetens rekommendation om inga matcher just nu gäller och den tänker Stff följa. Det som möjligen kan ändras är att man väljer att spela några av enkelseriematcherna nu under våren, under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

"Även om Folkhälsomyndighetens rekommendation ändras under maj månad, har vi inte möjlighet att spela fler seriematcher än de som ryms i en enkelserie. Men, OM läget ändras under maj månad, kan vi komma att tillåta att vissa matcher flyttas från hösten till våren. Det förutsätter att båda lagen är överens om flytten, att inget lag tvingas till seriespel under våren. Vi vet också att höstens första omgång i augusti är populär att förlägga vid annan tidpunkt och vi godkänner det om båda lagen är överens och att rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är ändrad", skriver förbundet.









