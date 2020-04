Förbundskaptenens syn på fem byten: "Det finns risker"

Ligor som ska spelas färdigt på bara ett par veckor innan nästa startar kan snart bli ett faktum.

Därför öppnar Fifa för att tillåta fem byten i matcherna för att lindra belastningen och minska skaderisken. Förbundskapten Janne Andersson och hans högra hand Peter Wettergren ser främst fördelar. Men flaggar också för att det kommer att kunna användas taktiskt i slutet på matcherna.

– Du kan ju tänka dig själv om båda lagen ska byta fem spelare var under sista halvtimmen. Tio byten, det blir inget spel då. Det finns risker med det, säger Janne Andersson till TT och fortsätter:

– Men utifrån där vi är nu, att man kan gå runt mer på spelare när det blir tätare matcher är en tilltalande tanke. Att lätta på belastningen, den grundtanken är bra. Men hur det blir i verkligheten får man nog se.





Bytena ska dock bara få ske under tre tillfällen i matchen, plus i halvtid, just för att undvika onödigt tillägg.