Bajen oroas inte av död marknad - "Andra har större behov"

Hammarby har flera år av framgångsrik utlandsscouting bakom sig - Joseph Aidoo, Kossounou Odilon och Neto Borges har alla kommit blivit stora försäljningar. Men vad händer med scoutingen post-corona?

– Det skulle absolut kunna påverka scoutingen, hur många och vilken typ av resor vi åker på. Det måste finnas ett tydligt syfte med att resa, säger Bajens chefsscout Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.se.

Hammarby har scoutat i flera länder de senaste åren. Man har varit i Brasilien och Argentina i Sydamerika, och länder som Ghana, Elfenbenskusten och Nigeria i Afrika. Men även i ett land som Albanien har man tittat på spelare.

Med flera lyckosamma rekryteringar och försäljningar så är det nu oklart hur det blir framåt. Coronaviruset omöjliggör både resor och scouting för tillfället, och det kan dröja ett bra tag innan det blir aktuellt igen.

– Just nu kan man inte resa någonstans, och även om man kunde resa så finns det inga matcher att titta på. Just nu är det mer att man får jobba med andra frågor.

- Internscouting och titta på lite analys, hur man kan förfina scoutingen via data, jag har suttit ned med vårt analysteam om man kan jobba med data, säoch fortsätter:

– Agenterna fortsätter att rekommendera spelare hela tiden. Det blir videomöten och konferenssamtal. Man har mer tid att följa upp tips och kan där igenom kvalitetssäkra tipsare med mera.



Hur pass långtgångna planer hade ni på scouting i år innan coronaviruset slog till?

– Jag har varit i Afrika två gånger i år. En resa i januari och en i februari. På hemvägen anslöt jag till vårt läger i Portugal. Sedan kom det ju strax efter att vi kom hem. Vi hade inget planerat framåt när coronan slog till. Däremot hade vi säkert varit någon sväng till i Afrika. Det enda vi hade tänkt göra var att besöka Akin (Akinkunmi Amoo), men det var mer relation än scouting.



– Sedan finns det en del afrikanska turneringar i sommar som vi får ställa in. Och resor i Skandinavien har vi fått ställa in också. Men det hade varit resor av mer allmän karaktär, ingen specifik scouting.

Hjelmberg ser ändå att det var lite tur i oturen för Hammarbys del, att det här hände nu.

– Nu sitter vi så bra till på det truppmässigt. Det hade varit en annan sak om vi var i ett stort behov av rekryteringar. Jag tror inte det blir några stora förändringar i vår trupp i sommar, det är väl snarare i vinterfönstret som det kanske kan röra på sig lite.

– Vi har varit träffsäkra med scouting, rekryteringar och truppbygget i stort, vi har en bred trupp och inte särskilt många spelare med utgående kontrakt. Det finns nog andra klubbar som har ett mer tydligt behov av nyrekryteringar. Det här påverkar scoutingen i att det inte finns så mycket att scouta. Men det påverkar också klubbarnas behov av att scouta.

Hur kommer coronaviruset påverka scouting på längre sikt?

Om fotbollsekonomin i stort krymper så minskar kanske möjligheten att sälja dyrt. Eller kan det bli så att det blir än mer attraktivt att titta utomlands om spelarna blir billigare?

Klart är att det kan bli färre resor framöver, även när länderna öppnat upp sig och fotbollen är igång.

– Det kommer inte alls röra sig om de summorna man kunde få för spelare innan coronan, i alla fall inte i närtid. Det kommer nog ta ett tag innan det återhämtar sig. Det är svårt att sia om. Däremot är det klart att man behöver hela tiden förhålla sig till vissa saker, och ekonomi är en sådan del. Det skulle absolut kunna påverka scoutingen, hur många och vilken typ av resor vi åker på. Det måste finnas ett tydligt syfte med att resa.

– Det gäller att vara återhållsam och sparsam och agera klokt utifrån det utgångsläge man är i. Det kommer säkert påverka antalet resor vi gör i närtid. Så är det, och det är inget konstigt. När klubben har permitterat folk och vi sparar in så är det inte rätt läge att vara vidlyftig.

