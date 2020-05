Djurgården öppnar för bomb - kan höstlåna Marcus Danielson

Djurgården drog alltså in 50 miljoner kronor i en av allsvenskans mest sensationella övergångar någonsin då Marcus Danielson gick till kinesiska Dalian.

Det var för dryga två månader sedan, innan coronaviruset hade satt stopp för i stort sett all fotboll globalt. 22 februari skulle den kinesiska ligan ha startat, men ännu har ingenting hänt.

Och nu riskerar alltså hela säsongen 2020 att ställas in, då kinesisk media rapporterar nu att det på allvar riskerar att sluta så.

Kina spelar precis som Sverige vår-höst, och det håller man hårt på.

South China Morning Post skriver nu att Kinas fotbollsförbund vägrar starta säsongen med tomma läktare, och vägrar dra säsongen in i kalenderåret 2021 - liksom att man vägrar att minska antalet matcher. Budskapet är kort och gott: 30 omgångar, eller inget spel alls. Man kallar det för "de tre nejen".

Ett beslut kring säsongen väntas nu enligt Morning Post redan i nästa vecka.



Här hemma i Sverige närmar sig samtidigt en allsvensk premiär som i nuläget är satt till den 14 juni och till skillnad från kinesiska förbundstoppar så är det svenska förbundet alltså beredda att acceptera spel inför tomma läktare.

Med den nya eskalerade situationen i Kina så är nu Djurgården beredda att agera, ett Djurgården som inte hann ersätta mittbacken Marcus Danielson innan coronakrisen slog till.

När FotbollDirekt den 1 maj får en intervju med Bosse Andersson så ser han inte ett höstlån som orealistiskt om Kinas fotboll helt stänger till 2021.

- Nej, jag kände inte till den här utvecklingen. Jag har haft flera samtal med Marcus sedan han lämnade Djurgården och han har fått hoppfulla signaler om att säsongen ska komma i gång, säger Andersson till FotbollDirekt.se.

- Det återstår att se hur Dalian vill hantera situationen om hela säsongen skjuts upp. Men om det händer så vet vi att vi har en bra relation med klubben så det är klart att vi då kommer att undersöka möjligheter kring Marcus.

- Det måste vi göra om det händer. Vi kommer att ställa frågan. Det är egentligen för tidigt att säga mer än så just nu, men inget är orealistiskt om säsongen i Kina ställs in. Då gäller det att få klarhet i hur de tänker kring sina spelare.

Marcus Danielson har sedan det stod klart att han var såld till Dalian för över 50 miljoner, hamnat i en verklighet där väldigt lite har handlat om fotboll. Enligt FotbollDirekts uppgifter så har den 31-årige mittbacken suttit i karantän i totalt omkring fem veckor.



