Klubbchefen: "Elitfotbollen är för viktig - värt att staten går in"

14 juni är satt som måldatum för allsvensk start. Men ingen vet i dagsläget om det blir spel då och i ett "worst case scenario" riskerar hela säsongen att ställas in, vilket skulle vara ett enormt ekonomiskt dråpslag mot klubbarna. Men Örebros VD och klubbchef Simon Åström hoppas och tror att staten kommer att rädda situationen.

- Ingen tror att 14–15 klubbar kommer gå i konkurs. Elitfotbollen är för viktig för att vi ska hamna där. Det är värt för staten att gå in, säger han till Nerikes Allehanda.

Fotbollen både nationellt och internationellt lider stort av att inget spel kan ske just nu beroende på Coronapandemin. Nu börjar fotbollen komma igång här och var men på många ställen ligger det minst en månad bort innan det kan bli dags för några matcher överhuvudtaget och ännu längre bort i tid innan det blir aktuellt med spel inför publik.

Och drar det ut ännu längre på tiden, där hela säsongen ställs in kan det bli rejält knapert för många klubbar och rapporter har tidigare gett vid handen att endast Malmö FF av de allsvenska klubbarna skulle klara en inställd säsong rent ekonomiskt.

- Tittar vi på ett worst-worst case scenario med en helt inställd säsong – även om vi inte tror att vi kommer hamna där – så är det klart att varenda klubb kommer få det tufft. Då finns en risk för indragna tv-pengar och att vi tvingas betala tillbaka till sponsorer som inte fått ut sina värden, samtidigt som vi inte får några biljettintäkter och sitter kvar med de fasta kostnaderna. Då blir det ett exceptionellt läge, och då tror jag få klubbar löser det på egen hand med sina lokala kontakter. Då är det stora stödpaket från högre ort som gäller, säger Simon Åström till Nerikes Allehanda.

Åström betonar dock att fotbollen ska dock absolut inte komma med krav på stödåtgärder i det läge som råder just nu, utan det är viktigare att pengarna i första hand går dit de verkligen behövs.

- Vi måste ha en stor ödmjukhet för att vi inte bara kan ställa en massa krav just nu. Sjukvården har det tufft och kommunen och regionen måste ladda in pengar där, och många företag har det mycket tuffare än oss. Man ska ha den djupaste respekt för att många företag har det extremt tufft och inte kan stötta som i ett normalläge.

Samtidigt säger han att det lär komma att behövas att många hjälper till när väl fotbollen kommer igång fullt ut.

- Vi sitter med massor av risker, så klart. Men om allsvenskan bara kommer igång så kommer vi och de flesta andra klubbar att komma ur det här helskinnade. Det kommer ändå krävas stöttning från stat, regering och kommun – mer än det som finns nu – och det kommer krävas att det lokala näringslivet backar upp idrotten och är berett att så långt det går inte kräva pengar tillbaka för varje liten del som vi inte klarat av att leverera på.

- Och det kommer vara extremt tufft: Det kommer inte lösa sig av sig självt, med de medel vi sparat på oss de sista åren, utan vi kommer behöva vidta åtgärder både för att spara och hitta nya pengar. Men jag är hoppfull att vi kommer klara av det – om allsvenskan kommer igång.