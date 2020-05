Experten om Malmö FF:s tapp: Det är så avgörande som det ser ut

Statistiken säger att Malmö FF:s målgörande har tappat fart den sista kvarten av matcherna under de två senaste säsongerna. Till skillnad från guldåren 2016-2017 då den sista kvarten var lagets starkaste.

Det visar en ny granskning som FotbollDirekt gjort - och frågan är hur avgörande den sista kvarten varit för Malmö FF i jakten på Lennart Johansson pokal?

- Det är förmodligen så avgörande som det ser ut. Värdet i det och inte minst det mentala kan inte underskattas, säger TV4-experten Anders Andersson till FotbollDirekt.se.



Kan Malmö FF:s uteblivna guldmedaljer de senaste åren förklaras med vikande statistik i slutdelar av matcher? Och är det då en mental försämring eller handlar det helt enkelt om ork? Eller är det något helt annat?

Och hur avgörande är egentligen mål i slutskeden av matcher?

FotbollDirekt har haft lite extra fokus på Malmö FF och bett TV4:s expert Anders Andersson att titta på slutresultatet från det aktuella jobbet - som bland annat kom fram till:

''Under SM-guldsäsongerna 2016 och 2017 var laget som allra starkast under slutkvarten.

Båda säsongerna gjorde laget 18 mål under den tiden och 2016 gjorde laget 31,6 procent av alla sina mål den säsongen just under matchens sista 15 minuter''.

''Tittar man däremot de två senaste säsongerna när laget misslyckats att ta guld, då har laget varit som vassast under första delen av andra halvlek. Laget har alltså frångått sin stryka under slutkvarten, då ett mål under slutminuterna kan avgöra en hel match''.

''Kanske är det, det som mest bidragit till att MFF missat SM-guldet de två senaste säsongerna. Och faktum är också att den senaste säsongen släppte laget in 31,3 procent av målen under matchen sista 15 minuter. Den senaste säsongen var det i stället regerande svenska mästarna''.

Anders Andersson är övertygad om vilken betydelse denna statistik har.

- Det är som sagt jätteintressant att titta på sådana här saker. Det är klart att det säger saker. Det var på tapeten 2017 och jag kommer i håg hur jag själv pratade med flera spelare i MFF då om deras styrka i slutet av matcher på den tiden, säger Andersson.

- Dessa spelare beskrev känslan som underbar. Du vet, att psykiskt känna att man är som bäst när det ska avgöras. Som att trycka på en knapp och det fungerar nästan varje gång.

- Den mentala biten i detta kan inte underskattas. Klart det är mest värdefullt att göra mål i slutet av matcher och är du ett topplag så betyder det allt som oftast att det blir avgörande.

Så mycket tryggare kan det kanske inte bli för en idrottsman, att man är bäst när det gäller?

- Precis. Du vet att känna att "fy fan, när det är som jobbigast", men om man då vet att det är som jag beskriver - då får du garanterat nästan alltid ett extra lugn och en ny andning. Men det är inte lätt att psykiskt uppnå detta.

- Sedan har jag läst om betydelsen av att lyckas göra tidiga mål i andra halvlek, det är säkert ett stort värde i det. Det är alltid farligt just efter halvtid, att komma i gång igen och hur man kanske slappnar av lite, eller inte direkt är tillräckligt påkopplad.

- Men säkert är det ändå att mål i matchens slutskede är allra viktigast. Det räcker ju med att titta på Djurgården den gångna säsongen för att förstå vilken betydelse det har.

Hur blir ditt övergripande tänk kring vad som diffat för Malmö FF de två senaste åren?

- Alltså, första året när Uwe Rösler kom in så låg ju Malmö så långt efter så det var ju ändå en framgång att komma tillbaka så starkt som man gjorde. Den inledningen förstörde ju allt.

- Det andra året så lyckades man inte riktigt kombinera allsvenskan med Europa. Och det tillsammans med att spelarna som inte var ordinarie inte kom in med lika mycket energi som de spelare som var avbytare då Malmö var som bäst, till exempel under Champions League-åren. Spelarna som då inte var ordinarie kom in med mycket mer energi och visade att de ville mycket mer. Så har det inte riktigt varit de senaste åren. Det är min uppfattning.



I FotbollDirekts genomgång så står det även klart att Djurgården var allsvenskans nummer ett när det handlade om den sista kvarten av matcher. 13 av lagets 53 mål, alltså 24,5 procent, gjorde laget mellan matchminut 76-90.

Ett lag som har haft svårt att ha sina starkaste perioder under matchens sista kvart är AIK.

Den senaste säsongen var slutkvarten den period i matchen som AIK släppte in flest mål. Av lagets 24 insläppta mål, släpptes åtta mål, tillika 33,3 procent in under den tidsperioden.