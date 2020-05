AVSLÖJAR: På plats hos tyska jätten - vägrar avsluta karriären efter AIK

Chinedu Obasi hade gjort sitt i AIK efter säsongsslutet i november. Den nigerianske stjärnan fick beskedet om att AIK inte ville förlänga. Därefter har det varit sex månader av tystnad.

Men 33-åringen är allt annat än på väg att lägga av. Idag kan FotbollDirekt avslöja att han tränar med tyska storklubben Hoffenheim.

- Nej. Han har aldrig haft en tanke på att sluta med fotbollen. Jag kan bekräfta att han just nu, sedan i början av februari tränar med sin gamla klubb Hoffenheim, där han ses som en legend, berättar hans agent Henry Isaac till FotbollDirekt.se.

Efter förra säsongen stod det klart att ett av allsvenskans största namn de senaste åren hade gjort sitt i AIK. Chinedu Obasis tredje sejour i AIK skulle visa sig få ett trist avslut när han skadades i derbyt mot Hammarby i september och hur AIK bara lite senare meddelade att nigerianens säsong var över.

Väl efter säsongen i november, stod det sedan snabbt klart att Obasi inte längre ingick i AIKs framtidsplaner.Ettårskontraktet han hade skrivit i januari 2019 skulle visa sig bli hans sista för Solna-klubben. Allt sedan dess har Obasis öde varit oklart sedan han lämnade Sverige. Någon ny klubb har han inte registrerats för fram till Corona-epidemins utbrott.

På fredagen kan FotbollDirekt avslöja att han aldrig haft några planer på att släppa en lång och framgångsrik karriär. I stället visar det sig nu att 33-åringen tränar med Hoffenheim sedan tre månader tillbaka. Samma klubb som han spelade för 2007-2011 och noterades för 25 mål på 92 matcher. Därefter gjorde han 3,5 säsong i Schalke 04 innan AIK värvade honom 2016.

Det är hans mångårige agent Henry Isaac som berättar om hur Obasi jobbar hårt på att komma tillbaka en sista gång på toppnivå.

- Jag kan utan och vidare säga att han fortfarande har kapaciteten att spela i Bundesliga och nej, det är inte orealistiskt med en klubb som Hoffenheim. Jag vill att alla ska förstå att han är en legend här. Och jag tror inte någon här tycker idag att han är en sämre fotbollsspelare än vad han var för fem eller tio år sedan, beskriver Henry Isaac för FotbollDirekt.se.

- Jag kan säga under de här månaderna har jobbat stenhårt varje dag och det kan mycket väl vara så att han tränat hårdare än någonsin under den här tiden som har varit. Jaja. Han är verkligen motiverad. Han vill spela fotboll i flera år till. Jag kan berätta under sin tid här fått en specialcoach av Hoffenheim och fått access till Hoffenheims träningscenter.



Vad har Hoffenheim sagt så här långt?

- Men de är imponerade. Och tycker som jag sa att han fortfarande håller klassen. Sedan återstår det att se vad det blir med tanke på den svåra samhällssituationen just nu. Just nu är det viktigaste för honom att hålla formen och vara förberedd tills det börjar igen. Sedan får vi se om det är Hoffenheim eller någon annan klubb som kommer att bli aktuellt men att han fortfarande kan spela i Bundesliga, det kan han.

- När han kom dit i februari åkte han direkt från USA och Kalifornien, då han bor i Los Angeles men när det stod klart att han skulle få träna med Hoffenheim, då flög han direkt, säger Henry Isaac.

Är det realistiskt att Hoffenheim är ett seriöst alternativ?

- Det finns inget bud men det är klart att han platsar i Bundesliga. Det tror jag alla här känner att han gör. Nej. Det är inte orealistiskt med Hoffenheim. Men om det blir det till slut är osäkert. Du vet hur läget ser ut just nu i världen.

Hur tänker han om sin tid i AIK?

- Han ville inte lämna AIK och älskade verkligen AIK. Han hoppas att alla i och runt klubben verkligen såg att han alltid ville ge allt för AIK. Nu spelade han en kort i Elfsborg men för Chinedu har det bara funnits en klubb i Sverige och det är AIK. Jag kan berätta att det funnits bud från andra allsvenska klubbar men det kan jag säga att han inte var intresserad av. Efter senaste AIK-tiden har det också funnits allsvenska bud.

Han har aldrig tänkt tanken på att sluta med tanke på att det varit så tyst om honom efter att han lämnat AIK?

- Nej, aldrig. Och skälet till det är enkelt. Alla borde se och förstå vilken motivation han har och så hårt han tränar. Du skulle se hur hans kropp ser ut idag. Det är något som gör att han kommer att kunna spela fotboll i flera år till.





OLA GUSTAVSSON

MATS JONSSON