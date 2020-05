"Fotboll är ingen jävla högmässa"

Igår presenterade IFK Norrköping sin nya inmarschlåt ”Ett liv, ett lag” signerad Markus Krunegård. FotbollDirekt bad Expressens Mats Olsson och Malmö FF:s popmusik-debutant Eric Larsson att recensera låten på Spotify. Den ena bjuder på en sågning medan den andra har lite problem med objektiviteten.

■ Krunegård följer mönstret och ... det låter väldigt tråkigt i mina öron, betygsätter Expressens Mats Olsson.

■ Svårt att ge en inmarschlåt ett rättvist betyg när man jämför med vår i Malmö FF, säger MFF:s popdebutant Eric Larsson.

Mats Olsson, legendarisk rock och sportkrönikör på Expressen:

”Den bästa inmarschlåten har Hammarby.

Så är inte heller Kentas "Just i dag är jag stark" en renodlad fotbollslåt, den fanns tidigare och plockades upp och införlivades på ett naturligt sätt i myten om Bajen.

När supportrar som är musiker ska skriva för sitt lag tar de i ända från fotsulorna, blir gravallvarliga och sjunger nostalgiskt om förr och nu och inget är större än kärleken till ett fotbollslag.

Markus Krunegård är inget undantag. Bara titeln "Ett liv ett lag" visar att det här är min själ ingen lek.

Det enda klämmiga låt jag minns är "Heja Blåvitt", men den ersattes av Joel Alme och "Snart skiner Poseidon" och det är som om Liverpools mäktiga "You'll never walk alone" är förebild för alla som skriver. Men precis som med Kentas låt är inte "You'll never walk alone" en fotbollslåt utan skrevs för en Broadway-musikal som heter ”Carousel".

Krunegård följer mönstret och ... det låter väldigt tråkigt i mina öron, men så är jag också en person som tycker att fotboll är roligt och inte nån sorts jävla högmässa."

Betyg: 3/10

Eric Larsson, fotbollsspelare i Malmö FF som nyligen släppte sin debutsingel ”Hold your hand”:

"Fin melodi, jag är svag för piano i den där formen. Versen kan jag tycka blir lite långdragen men refrängen har ändå något. Kan tänka mig att den höjs ett snäpp om hela deras arena sjunger den i kör. Men det är svårt att ge en inmarschlåt ett rättvist betyg när man jämför med vår i Malmö FF som håller 10+ nivå!"

Betyg: 5/10