SEF-chefen inför ödesmötet just nu: "Tror vi har en god möjlighet"

SEF och SvFF har väntat och väntat – men idag äger mötet med Folkhälsomyndigheten äntligen rum. I dag klockan 10:00 träffas parterna i vad som kan klassas som ett ödesmöte för om allsvenskan kan starta som planerat.

SEF:s sportchef Svante Samuelsson tror på en positiv utgång.

– Vi tror att vi har en god möjlighet att nå fram, säger han i FotbollDirekts podcast ”Vad är det som händer?”.

Idag genomför SEF och SvFF ett efterlängtat möte med Folkhälsomyndigheten om fotbollens framtid. Målbilden är solklar – ett godkännande för en allsvensk premiär den 14 juni. Svante Samuelsson kommer representera SEF och presentera det medicinska protokoll som arbetats fram med avsikt att kunna övertyga FHM om att allsvenskan kan inledas på ett säkert och ansvarsfullt sätt, något FotbollDirekt kunde berätta om redan igår.



I FotbollDirekts podcast ”Vad är det som händer?” redogör Svante Samuelsson för protokollen i detalj och han hoppas att argumentationen ska nå fram.

– Jag tror det är fullt rimligt att de som jobbar där inte är experter på fotboll och det ska de inte vara heller. De ska vara experter på det de jobbar med och därför är det kanske ännu viktigare att vi med våra egna ord får beskriva hur vår verksamhet fungerar och hur vi har tänkt. Vi tror, även om det kanske är lite naivt, att vi har en god möjlighet att nå fram med den argumentationen, säger han.

SEF:s sportchef menar att steget inte borde vara lika stort i Sverige med tanke på den liberala hållning myndigheterna haft i sin hantering av coronapandemin.

– De flesta människor i det svenska samhället rör sig ändå i miljöer, under stort ansvar naturligtvis, där vi har möjligheter att gå på restauranger på ett organiserat sätt och våra ungdomar går i skolan. Myndigheterna har valt den vägen, och ur det utgångsläget så tycker väl vi i Svensk Elitfotboll att steget kanske inte är så jättestort – att vi under de här kontrollerade formerna reser till varandra, garanterat symtomfria och genomför en match på ett väldigt kontrollerat sätt. Vi tycker väl ändå att det kanske kan ligga i linje med den situation det svenska samhället är i just nu då.

Varför är det så viktigt att rulla igång säsongen så snabbt som möjligt?

– Det finns många aspekter i det. För oss och elitklubbarna är det en fråga om överlevnad om man ska vara riktigt krass. Samtidigt måste man hela tiden följa myndigheternas riktlinjer precis som alla andra i det svenska samhället. Vi känner också att det finns ett otroligt stort engagemang för svensk elitfotboll och vi tror väl att det kan skapa en framtidstro också för många människor som är intresserade av svensk fotboll och som kan ge energi i den situation vi befinner oss i.

Hur nära är ni bristningsgränsen?

– Jag tycker inte vi är nära bristningsgränsen och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av de kollegor jag jobbar med, både centralt hos SEF och nyckelpersonerna i klubbarna. Alla håller huvudet kallt och försöker ta kloka beslut. Men ja, det är väldigt viktigt för oss att börja spela fotboll i mitten av juni så mycket kan vi säga.

Lyssna på podden i spelaren som ligger i artikelns topp.

FOTNOT: Intervjun med Svante Samuelsson genomfördes ett par timmar innan SEF fått klartecken om att mötet med Folkhälsomyndigheten skulle äga rum på fredagen.