MFF:s vd om 30-timmarsresor - kan sluta med 312 mil för Bajen

Malmö FF:s vd om allt långt i från vore frid och fröjd bara för att allsvenskan kommer i gång den 14 juni.

– Det är unika omständigheter och det kommer att krävas uppoffringar. Det måste vi alla vara beredda på, säger Niclas Carlnén till Kvällsposten.



Svensk fotbolls beslutsfattare hoppas på allsvensk premiär om bara lite drygt en månad. Men då har ännu inte Folkhälsomyndigheten sagt sitt.

Beslut väntas komma i slutet av veckan.

Men även om det blir positivt så lär det vara en besvärlig tid som kommer att vänta och då pratar vi inte bara om ekonomiska konsekvenser och tomma läktare. Det blir sannolikt en strapatslik transport av spelare från och till matcher.

För Malmö FF kan en enda match komma att krävas 30 timmar i buss.

För Hammarby skulle det kunna handla om sammanlagt 312 mil över fyra omgångar, samt hur AIK har de två längsta bortamatcherna efter varandra.

Det är Kvällsposten som i en ny genomgång konstaterar att det kommer att kosta på om Folkhälsomyndigheten ska kunna blidkas till att öppna upp elitfotbollen igen. Det är på så många vis en helt ny verklighet som väntar.

– Det kommer att krävas uppoffringar, säger Malmö FF:s vd Niclas Carlnén.

Den springande och svåraste punkten anses ju inte enligt smittskyddsexperten Anders Tegnell vara det som sker inne på arenorna, utan transporterna av spelartrupper.

Att börja resa igen.



Efter det första mötet i fredags mellan Svenska Fotbollsförbundet och Folkhälsomyndigheten så visade det sig att ett besked kommer att dröja till i slutet av denna vecka.

Enligt vad Kvällsposten erfar så innehåller det protokoll som presenterats för FHM väsentliga delar om hur resandet ska se ut.

Mer precist så går det ut på att flyg- och tågresor i stort sett är uteslutna som färdmedel. Istället så ska nu i stort sett allt ske med buss - för att undvika att bidra till fler möten mellan människor.

Malmö FF:s vd Niclas Carlnén kommenterar protokollet så här för Kvällsposten:

– Vi i Malmö FF vill som alla andra få i gång allsvenskan så fort det går att göra det under säkra former. Därför är det viktigt att presentera det här protokollet för Folkhälsomyndigheten. Får vi deras godkännande innebär det att vi kan starta allsvenskan under så trygga former som möjligt för alla inblandade, säger Carlnén.

Ett exempel på hur som exempelvis MFF skulle drabbas av att enbart bussresor tillåts är resorna till Östersund och 30 timmar i buss - dit och tillbaka. Den typen av resor skulle sannolikt även kräva övernattningar.

Däremot så ska vissa undantag finnas i protokollet, enligt Kvp.

Då handlar det främst om Östersund som har sin närmaste bortaresa i Uppsala som i båda riktningar är närmare 100 mil.

AIK och Hammarby tas också upp som ett exempel och det på följande vis: AIK har Östersund borta i den 22:a omgången och MFF likaså i 24:e. Det är årets två bortamatcher som ligger längst bort för AIK, detta alltså inom loppet av en vecka.

Hammarby å sin sida möter under några omgångar på rad Häcken, Varberg och Malmö FF på bortaplan.