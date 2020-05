Klockan tickar för IFK Norrköping - West Ham nobbade rekordbud

Utlånade Sead Haksabanovic, 21, har gjort succé i IFK Norrköping.

Men nu är det bara sex veckor kvar innan han kallas tillbaka av West Ham - och den allsvenska klubben har ännu så länge inte lagt ett bud på stjärnan.

Samtidigt kan FotbollDirekt avslöja att Premier League-klubben så sent som i januari nobbade ett bud på 60 miljoner kronor.



Sead Haksabanovic utvecklades den senaste säsongen till ett allsvenskt toppnamn.

Han blev bland annat under höstmånaderna vald till månadens spelare och var ledande i ett IFK Norrköping som in i det sista gick starkt i allsvenskan.

Nu är frågan om Haksabanovic gjort sin sista allsvenska match för den här gången?

Enligt säkra källor så kan FotbollDirekt redogöra för att ännu så länge ett bud saknas i från IFK Norrköpings håll, och tiden snabbt rinner ut för en lösning. Senast den 1 juli ska Haksabanovic om ingenting nytt händer vara på plats i London igen.



Och ingenting har ännu så länge hänt som förändrar den bilden då West Ham ännu saknar ett bud, samt att Haksabanovic tidigare (som FotbollDirekt har avslöjat), inte är intresserad av att lånas ut igen.



IFK Norrköpings ledning har dock inte gett upp om att hitta en lösning, frågan är bara hur det ska gå till med ett namn som alltså inte går med på att lånas ut igen och där ett köp, enligt FD:s uppgifter, kommer att kosta en klubb en bra bit över en miljon euro (10,5 miljoner kronor) i övergångssumma?

Enligt uppgifter till FotbollDirekt fanns det innan coronakrisen fem utländska klubbar på den här sidan årsskiftet som lade bud på 21-åringen.

Ett av dessa ska ha varit så stort som 60 miljoner kronor, men West Ham sade alltså nej, trots att det närmast hade dubblat det värde som han köptes från Halmstad för.

FotbollDirekt har utan resultat försökt nå så väl Sead Haksabanovic som agenten Jozo Palac och IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson väljer att inte kommentera situationen.



Så här sade Sead Haksabanovic själv i slutet av mars till Hallandsposten.

''Såklart att det är jobbigt. Jag vet inte om jag kommer kunna spela någonting mer här, men jag hoppas på det. Mitt kontrakt går ut i slutet på juni''.