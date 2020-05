Allsvenskan kan inledas med regionala möten: "Minska resandet"

Ett nytt allsvenskt spelschema ska lottas fram. Inledningen av årets säsong, om eller när den kommer igång, kan fyllas med matcher mellan lag som ligger nära varandra geografiskt.

– Det är den enda parametern som skiljer det här året från vanliga år, säger SEF:s ligaansvarige Ola Rydén till FotbollDirekt.se.

Att det blir en inledning på allsvenskan inför tomma läktare står klart. Men coronaviruset kan medföra en annan förändring på schemaläggningen. En ny parameter har lagts till de vanliga: Man kan tvingas spela de inledande omgångarna "regionalt". Dvs att lagen som är närmast varandra geografiskt kan komma att spela mot varandra inledningsvis.

SEF:s ligaansvarige Ola Rydén berättar att ett dataprogram tar fram möjliga matcher och i vilken ordning lagen möts. Ett antal parametrar läggs in i dataprogrammet, såsom arenatillgång och de Europakvalificerade lagens kvalmatcher. Men den här gången har även reseavståndet tagits med i de parametrar som lagts in.

– Det är ett databaserat program, där man lägger in förutsättningar utifrån olika parametrar. En parameter är reseavstånd. Sedan har vi Europaspelet, för det avgör en hel del kring hur de lagen som spelar där kan spela, vilka datum och matcher som försvinner. Man tittar på vad dataprogrammet tar fram för förslag, man kan få fram flera olika förslag på spelordning och så kan man använda det för att ta det vidare med berörda parter.

Det är alltså ett arbetssätt som är sig likt från "vanliga" år, men parametern med reseavståndet har lagts in för årets schema.

– Det är den enda parametern som skiljer det här året från vanliga år.



Får vi utgå i från att det inleds med regionala möten då, lag som har nära till varandra får spela mot varandra i början?

– Jag vet inte om man ska kalla det "regionala möten", men reseavståndet är en parameter som finns med. Att man tittar på vilka lag som har nära till varandra geografiskt. Att man får starta med matcher mot lag som ligger nära.

Utifrån risk för smittspridning?

– Ja. Minska resandet. Så långt det är möjligt, det måste gå att få ihop schemat också. Men sedan finns det flera parametrar, och den som brukar vara mest avgörande för schemat är Europaspelet och de svenska lag som är med där. Det och arenatillgång är de stora sakerna.

Länge levde idén om att hålla kvar vid det spelschema som redan var satt, dvs spelordningen, där allsvenskan kunde inledas i det läge man var i "den vanliga" säsongen (omgång 11). Nu tvingas man lägga om schemat helt.



Det arbetet pågår alltså nu, men det försvåras av flera omständigheter. Det finns ännu inget besked om när svensk fotboll kan börja spela tävlingsmatcher igen. Och det finns inget besked om när Europacuperna kommer spelas.

I dag kom ett besked från UEFA om att deras exekutivmöte flyttas fram från 27 maj till 17 juni. Ett möte som målats ut som avgörande för allsvenskans spelschema. Framför allt för att det på mötet skulle fastställas hur Europakalendern skulle bli.

Men att mötet skjuts upp tre veckor innebär inga jättestora förändringar för allsvenskans schemaläggning.

– Nu kan vi sätta några datum längre fram i juli. Dels ska de slutföra 19/20-säsongerna. Vi får utgå i från det. Sedan behöver vi veta när de ska starta upp 20/21-säsongerna, säger Ola Rydén.

– I "läge ett" måste vi ändå utgå ifrån det sämsta Europascenariot, att det blir spel i Europacuper och landskamper.

Att det ser ut precis som ett vanligt år, Europakval i juli-augusti, gruppspelsmatcher i CL/EL och landskampsuppehåll som vanligt under hösten?

– Precis. Det vi vet är att det inte blir tidigare än juli i alla fall. Nu får vi sätta några datum längre fram i juli. Dels ska de slutföra 19/20-säsongerna i ligorna, dels ska de sätta en plan för 2020/2021. Vi får utgå i från att det ser ut som vanligt.

Men kan man sluta sig till att det inte kommer någon information kring Europatävlingarna förrän 17 juni? Jag tänker främst på vad det innebär för Svenska Cupen och när en cupsegrare måste vara korad.

– Vi vet inte vad det innebär. Enligt pressmeddelandet från UEFA så stod det att det handlade om spelorter för EM 2021, att mötet skjuts upp på grund av den frågan. Det kan bli så att vi får info om den internationella kalendern innan 17 juni, det är inte otänkbart.

– Men vi måste ändå hålla på och jobba med etapper i spelschemat. Vi kan inte lägga ut speciellt många omgångar för vi vet inte vilka datum som kommer vara blockerade.

Hur många allsvenska omgångar man kan känna sig säker på att lägga? Det är omöjligt att säga i nuläget. Dels måste man få klartecken från FHM, dels få ett besked ifall det blir kval till Europacuperna och isåfall när. Skulle man få positivt svar på första delen, ett "ja" från FHM, då kan man sätta x antal omgångar i inledningen.

– Så långt vi vet att det kommer vara fritt, där vi vet att det inte kommer vara några Europamatcher... det vi vet är att i juni kommer det inte vara några matcher, och förmodligen inte förrän i mitten av juli.

Då handlar det om en månad, om nu det blir klartecken för allsvensk start 14 juni. Hur intensiv kan den månaden bli?

– Nej men hela säsongen kommer nog bli väldigt intensiv med tätt matchande. Vi har tappat minst två månader, två och en halv. Så det är klart att det blir intensivt.

