AVSLÖJAR: Vill köpa loss Prica från Malmö FF redan i sommar

Malmö FF försöker förlänga med en av svensk fotbolls största talanger, men nu ser det mer och mer ut att inte gå.

Rosenborg förbereder sig nu, enligt FotbollDirekts uppgifter, för att försöka köpa loss 17-årige Tim Prica redan i sommarfönstret - och man är beredd att betala miljoner för att det ska bli så.



Malmö FF har lagt ett bud på Tim Prica, men trots ett nytt och väsentligt förbättrat kontrakt så finns fortsatt norska Rosenborg - som FotbollDirekt tidigare avslöjat - i allra högsta grad med i bilden - och talangen ser ut att vara på väg att glida ifrån MFF.

Något också Expressen rapporterade om under tisdagen.

Den norska toppklubben har sedan i början av året på allvar visat intresse som så sent som förra hösten av engelska The Guardian listades som en av världens 100 största talanger.

Det späddes sedan på när den en norska klubbens tränare Eirik Horneland gick ut så här i norska media:

Lägg där till att sportchefen Mikael Dorsin också är övertygad om Tim Pricas namn och sedan länge god vän med pappan Rade Prica som var ett stort namn för tiotalet år sedan i Trondheim.

Nu uppges inte Malmö FF ha givit upp, men med så tätt det är med offensiva namn som Kiese Thelin, Antonsson, Nalic och Molins - och även Berget så lockar Rosenborg med omedelbar speltid.

Pikant med tanke på så nye Jon Dahl Tomasson lovat att han vill satsa ungt, mycket genom krav från Malmös ledning.

FotbollDirekt har samtidigt varit i kontakt med norska journalister som på nära håll följer en av Skandinaviens största klubbar och dessa är är samstämmiga om att Prica kommer spela över hälften av matcherna från start redan första säsongen.



Men inte nog med det, Dorsin ska nu alltså vara beredd att köpa loss Prica redan i sommar om kommande fönster öppnas som tänkt och med det kan kontraktet som går ut i december brytas i förtid.

Enligt vad FotbollDirekt erfar kan det krävas 5-6 miljoner kronor i transfersumma om för att få loss den unge svensken.

Och om så sker så vore det ju allt annat än första gången man tog i från allsvenskan med tanke på namn genom åren som nämnde Rade Prica, Jonathan Levi, Issam Jebali, John Chibuike och en gång i tiden nuvarande sportchefen Mikael Dorsin från Djurgården.

Tim Prica själv ville inte uttala sig när han nyligen av Fotbollskanalen ombads kommentera sin situation utan hävdade att han enbart koncentrerade sig på MFF, även om han medgav att det alltid är kul med beröm.



Prica kom annars till Malmö FF från Maccabi Tel Aviv FC som 12-åring och skrev ett lärlingskontrakt med klubben som 16-åring sommaren 2018. A-lagsdebuten i tävlingssammanhang kom borta mot Ballymena United i Europa League-kvalet förra sommaren och efter det fick han även debutera i allsvenskan i hemma mot Falkenberg.

FotbollDirekt har utan resultat försökt nå sportcheferna Daniel Andersson respektive Mikael Dorsin.

