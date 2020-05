Första kända coronafallet i elitfotbollen – nu återsamlas Öster

Öster ställde in sina kollektiva träningar förra veckan efter att en spelare bekräftats bära på coronaviruset. Nu fem dagar senare startar laget upp igen.

– Vi har inte fått några indikationer på att någon annan spelare blivit sjuk, säger Denis Velic, tränare i Östers IF till FotbollDirekt.se.

I fredags stod det klart att en spelare i Östers IF testats positiv för covid-19.

Klubben ställde då in all kollektiv träning tills vidare men nu bekräftar tränaren Denis Velic att A-laget kommer återsamlas under onsdagen.

– Spelarna har fått köra löpträning hemifrån och så har vi följt upp dem med GPS och pulsband, men idag börjar vi med kollektiv träning igen.

– Vi har inte fått några indikationer på att någon annan spelare blivit sjuk så då kände vi att kan återgå i träning.

Känner ni er trygga i det beslutet?

– Helt trygga vet jag inte om vi är, men vi har följt rekommendationerna och till och med tagit någon extradag ledigt från kollektiv träning. Vi ville vara på den säkra sidan och ge grabbarna ytterligare några dagar om det skulle vara så att någon skulle börja känna sig krasslig.

Den Öster-spelare som drabbats av coronaviruset har enbart haft lindriga symtom och enligt Denis Velic mår han fortfarande, efter omständigheterna, bra.

– Det blir intressant att se hur man reagerar på sånt här från förbundshåll, för ska man bara gå på att spelaren ska känna sig pigg så skulle ju den här spelaren varit tillbaka redan.

– Tittar man utomlands så känns det som att de testar spelarna ganska ofta medan det i vårt fall blir mer av en egenbedömning. Jag vet inte om han kommer få göra ett nytt test för att försäkra om att han är smittfri.

Har ni haft någon kontakt med SEF eller SvFF?

– Jag vet faktiskt inte, jag har inte haft det men det kanske någon annan i föreningen haft.

– Men jag tycker definitivt att man borde se över möjligheterna, om vi ska börja spela matcher om några veckor, med testning av spelare och sådär om vi nu ska resa land och rike runt. Jag vet inte riktigt hur tanken är att det ska se ut.

Denis Velic ser dock fram emot att vara tillbaka på träningsanläggningen igen efter några dagars ofrivillig ledighet.

– Det känns bra, nu hoppas vi på någon typ av besked att jobba mot också. När vi har ett datum så blir det lättare för oss att spetsa till träningen.