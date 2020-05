Bajen kan ha stängt sommarfönstret redan nu: ''Vi har en fantastisk trupp''

För ganska precis ett år sedan så slog Jesper Jansson fast att Hammarby var nöjda efter affären med Vidar Örn, men värvade ändå tungt bara ett par månader senare.

I dag är sportchefen ännu mer nöjd, så nöjd att han hävdar att Bajen troligen redan stängt kommande sommarfönster.

- Sommarfönster tänker jag inte det minsta på, säger Jansson till FotbollDirekt.se.



Hammarby värvade tidigt i år namn som Paulinho Guara, Abbe Khalili och David Ousted och spikade med det tidigt truppen i det här transferfönstret.

En viss skillnad från i fjol, då isländske skyttekungen Vidar Örn Kjartansson blev klar några veckor innan den allsvenska premiären. Och trots den toppvärvningen så kände man sig alltså inte klara och i juli tog man sedan även in namn som Richard Magyar och Aron Johansson.

Men räkna inte med någonting liknande i år.

Dels på grund av det hårda ekonomiska klimat allsvenska klubbar lever under på grund av coronakrisen, men även för att Hammarbys sportchef Jesper Jansson känner att han under sina tre år i klubben aldrig sett sådan helhet som just nu. Samtidigt som två långtidsskador som Serge Junior och Simon Sandberg snart ska vara ur världen.

- Det är klart att det gör stor skillnad att vi tog namn som Paulinho och Khalili. Det gör en otrolig skillnad inför det här sommarfönstret, säger Jesper Jansson till FotbollDirekt på Kristihimmelfärdsafton.

- Vi är glada att vi hann göra det vi gjorde. Att vi hann göra allt vi ville, för det kan man verkligen säga att vi hann. Det gör stor skillnad på den sinnesro vi nu kan känna.

Ni hann göra allt? inget som du känner ni har kvar som måste till i sommarfönstret?

- Det vi inte hann handlade om dialoger och om förlängningar som inte hanns med och inte kunde göras för att det som hände. Men bortsett från det så kan vi verkligen säga att vi gjorde allt vi planerade för. Det finns inget som vi saknar som vi borde ha haft. Inget sådant, säger Jesper Jansson.

- Däremot är det ju inte så lugnt på det viset att vi förlorar intäkter. Det är inte bra. Det jag pratar om nu handlar ju enbart om det sportsliga.

- Sommarfönster tänker jag inte det minsta på. Dels därför att det inte går just nu för permitteringar och besparingar. Men även om det lättas på det på sikt så vet vi ju inte hur det här utvecklas.



- Som jag har sagt så har vi allt vi behöver - om vi inte förlorar någonting. Vi tänker inte alls på det. Vi har en fantastisk trupp, och snarare för många spelare. Vi har idéer men som det ser ut nu så behöver vi inte tänka alls på sommarfönster. Vi har både bredd och spets.

Vad blir viktigast nu då?

- Att vara förberedda inför att det startar. Jag är väldigt ödmjuk för världen utanför fotbollen, men det gäller att hitta sätt för att vara så förberedd som möjligt.

Vilka tycker du så här gör mest intryck under era stängda trääningar?

- Men många av våra yngre. Tim Söderström ser väldigt stark ut, ja, Aimar (Sher) också. Aron (Johannsson) har tidigare haft problem men visar riktigt fina saker nu och så sådana som (David) Fällman och Abbe Khalili.