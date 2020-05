Efter FotbollDirekts avslöjande - nu tränar guldhjälten med Djurgården

Det var i februari som 31-årige Marcus Danielson såldes till kinesiska Dalian för uppseendeväckande 50 miljoner kronor.



Men uppstarten i hans nya klubb har varit allt annat än normal. Till följd av coronapandemin har han inte ens kunnat resa in till Kina utan har på senare befunnit sig i Hongkong på ett hotell tillsammans med andra utlänningar i laget, så som tränaren Rafa Benitez och Sam Larsson.

Den 1 maj kunde FD avslöja att det finns en chans att landslagsbacken faktiskt spelar i Djurgården under hösten. Om den kinesiska ligan ställs in, då klubbarna vill spela med publik, så är det en reell möjlighet. Ligan kan ställas in under hela 2020. Något som Bosse Andersson kommenterade så här då.

– Det återstår att se hur Dalian vill hantera situationen om hela säsongen skjuts upp. Men om det händer så vet vi att vi har en bra relation med klubben så det är klart att vi då kommer att undersöka möjligheter kring Marcus.



– Det måste vi göra om det händer. Vi kommer att ställa frågan. Det är egentligen för tidigt att säga mer än så just nu, men inget är orealistiskt om säsongen i Kina ställs in. Då gäller det att få klarhet i hur de tänker kring sina spelare.

I dag berättar Expressen att Danielson är tillbaka i Sverige och Stockholm. Han kommer snart att ingå i Djurgårdens träningsplanering igen. Detta i väntan på besked från det kinesiska fotbollsförbundet ifall det blir någon ligastart eller inte. Sportchefen bekräftar.

– Marcus Danielson ska träna med oss nu, det fick vi klart i går. Sedan får vi se vad som händer. De har väl en förhoppning där i Kina att fotbollen ska komma i gång, men inget vet säkert vad som händer, säger han till tidningen.

– Vi får se, klart att vi måste undersöka den möjligheten. Men nu är han är och tränar med oss för de vill Dalian att han ska vara i väntan på att besked kommer.