När stenhårt spelprogram är att vänta - här allsvenskans järnmän

Allt mer pekar nu på en allsvensk start i mitten av juni. Då kan vi räkna med en rivstart och ett stentufft spelprogram med ett par matcher i veckan för lagen.

En fördel är då att ha nyckelspelare som är vana vid mycket speltid. Därför har FotbollDirekt tittat närmare på de spelare med mest speltid i respektive lag de senaste fem åren.

Så vem är egentligen allsvenskans verkligen järnman?

Ja, vilka är allsvenskans mest durabla, kloka och konsekvent presterande spelare egentligen?

De som fungerar som gamla klockor som bara går och går och som finns där för sitt lag i match efter match efter match.

Frågan är intressant, inte minst i ett läge som vi befinner oss i just nu. Med ett väntande spelprogram som kommer att kräva mycket fysisk kraft av spelarna så gäller det att ha spelare som kan kliva in och leverera många minuter i match efter match. FotbollDirekt bestämde sig för att därför att göra en sammanställning över just detta:

Vilka spelare gjorde flesta allsvenska minuter för sitt lag under fjolårssäsongen, 2019?

Och vem är allsvenskans verklige järnman sett över de senaste fem säsongerna?

Guldhjältarna var att lita på

2019 var det Falkenbergs Jacob Ericsson som spelade flest minuter av alla utespelare i allsvenskan. Hela 2694 minuter spelade han av 2700 möjliga. Bara sex minuter från ett perfekt resultat, om nu ett sådant finns.

Ericsson byttes ut med tre minuter kvar både mot Malmö FF och mot Elfsborg. I övrigt spelade han samtliga minuter och höll sig både skadefri och borta från avstängning. Han noterade ett gult kort tidigt på säsongen men det var också allt.

Det är givet att maratonmannen Jacob Ericsson också var högst delaktig till att Falkenberg fixade nytt allsvenskt kontrakt.

Mittfältsduon Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström hyllades stort efter Djurgårdens SM-guld 2019 - och med all rätt belönades också båda med mycket speltid. Ulvestad klockades för näst flest spelminuter i hela allsvenskan, bara 34 färre än Ericsson i Falkenberg.

Och när det gäller regerande svenska mästarlaget Djurgårdens IF så har laget till den här säsongen fått värdefull förstärkning rent speltidsmässigt i form av nyförvärvet Kalle Holmberg. Anfallaren som ifjol spelade för IFK Norrköping, går rakt in på andra plats bland Djurgårdens spelare som har spelat flest minuter i allsvenskan över de senaste fem säsongerna med sina 8667 minuter.

FotbollDirekts genomgång gäller de fem senaste säsongerna och det finns förstås spelare i lagen som har gjort många allsvenska minuter långt innan det. Elfsborgs meriterade nyförvärv Johan Larsson, som kommer tillbaka efter en sejour i Bröndby, har exempelvis spelat totalt 11 553 minuter i allsvenskan och lagkamraten Samuel Holmén som de senaste fem åren noterats för 4 550 minuter har totalt gjort 14 419 minuter.

Allsvenskans järnman nummer ett är dock Per Karlsson i AIK som har spelat 11 744 minuter de senaste fem åren och toppar den listan. Karlsson har totalt sett gjort galna 26 092 minuter i allsvenskan för sitt AIK.

Notabelt är också att av nykomlingarna så är det Mjällby som har bäst förspänt när det gäller allsvenska minuter bland spelarna under de senaste fem åren. Nyförvärven från Gif Sundsvall David Batanero och Eric Björkander är det främst som står för dessa spelminuter. Värre är det hos Varbergs BoIS där bara två utespelare har spelat i allsvenskan de senaste fem åren och då till en total speltid av 2 911 minuter, där Robin Tranberg står för 2 875 av dessa.



Sist men sannerligen inte minst: Malmö FF är det enda laget som har tre spelare i laget - Eric Larsson, Sören Rikes och Oscar Lewicki - som har mer än 10 000 spelminuter i allsvenskan på tre spelare under de senaste fem åren.

Topp 20 mest speltid, allsvenskan 2019:

Jacob Ericsson, Falkenberg 2 694

Fredrik Ulvestad, Djurgården 2 660

Markus Holgersson, Helsingborg 2 620

Nordin Gerzic, Örebro 2 609

Tim Björkström, Sirius 2 607

Jonathan Tamimi, GIF Sundsvall 2 575

Victor Wernersson. IFK Göteborg 2 574

Noah Sonko Sundberg, Östersund 2 520

Karl Larson, Sirius 2 504

Philip Haglund, Sirius 2 498

Giorgi Kharaishvili, IFK Göteborg 2 491

Jesper Karlström, Djurgården 2 483

Per Karlsson, AIK 2 476

Carlos Moros Gracia, GIF Sundsvall 2 462

Karl Söderström, Falkenberg 2 450

Adam Eriksson, Helsingborg 2 440

Alexander Fransson, IFK Norrköping 2 439

Kadir Hodzic, AFC Eskilstuna 2 425

John Björkengren, Falkenberg 2 424

Joona Toivio, BK Häcken 2 422

Totalt, Topp 5 allsvenskan senaste fem åren inför 2020:

Per Karlsson, AIK 11 744

Nordin Gerzic, Örebro 11 625

Daniel Björnquist, Örebro 11 447

Viktor Elm, Kalmar FF 11 444

Eric Larsson, Malmö FF 11 394

Mest total speltid i minuter, spelare lag för lag fem senaste åren, utifrån 2020 års spelartrupper:



AIK

Per Karlsson 11 744

Henok Goitom 8 838

Enoch Kofi Adu 8 162

Djurgården

Jonathan Ring 8 737

Kalle Holmberg 8 667

Elliot Käck 8 638

Elfsborg

Robert Gojani 8 214

Per Frick 6 477

Simon Ohlsson 5 980

Falkenberg

Anton Wede 8 272

Christoffer Carlsson 5 821

Jacob Ericsson 4 899

Hammarby

Dennis Widgren 8 224

Paulinho 7 817

Simon Sandberg 6 897

Helsingborg

Mohammed Abubakari 8 084

Adam Eriksson 7 840

Alhaji Gero 4 557

BK Häcken

Alexander Faltsetas 9 487

Rasmus Lindgren 8 360

Erik Friberg 6 465

IFK Göteborg

André Calisir 9 408

Sebastian Eriksson 8 661

Hosam Aiesh 5 382

IFK Norrköping

Lars Krogh Gerson 9 500

Filip Dagerstål 8 034

Maic Sema 7235

Kalmar FF

Viktor Elm 11 444

Romarinho 11 112

Emin Nouri 7 913

Malmö FF

Eric Larsson 11 394

Sören Rieks 10 944

Oscar Lewicki 10 815

Mjällby

Eric Björkander 6 080

David Batanero 5 736

Moses Ogbu 3 784

Sirius

Tim Björkström 9 439

Karl Larson 6 573

Kebba Ceesay 5 290

Varbergs BoIS

Robin Tranberg 2 875

Alibek Aliev 36

-

Örebro SK

Nordin Gerzic 11 625

Daniel Björnquist 11 447

Michael Almebäck 8 771

Östersunds FK

Noah Sonko Sundberg 9 911

Ronald Mukiibi 4 959

Samuel Mensiro 4 458



Källor: Soccerassociation.com, Transfermarkt.de och Elitefootball.com.

Sammanställning: FotbollDirekt.se