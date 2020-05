Erik Berg: "Det kommer bli supermärkligt"

Djurgårdens mittbacksstjärnan Erik Berg, 31, är tillbaka - och han är redo att gå fullt ut hela 2020.

I en intervju med FotbollDirekt lämnar den förre landslagsmannen definitivt klartecken för spel direkt från start.

– Jaja, absolut. Planen är att spela alla matcher hela säsongen, säger Berg.

Och menar det kommer bli "supermärkligt" att spela inför tomma läktare, men att han är redo att ta ansvar när guldhjälten Marcus Danielson lämnat för proffsspel i Kina.

Det var den 20 augusti i fjol som mästarklubben Djurgården lämnade det tunga beskedet: Erik Berg tvingades till en knäoperation och säsongen 2019 var över för den mångfaldigt landslagsmeriterade försvararen.

Ja, även inledningen av 2020-säsongen var hotad.

Det är mer än nio månader sedan nu, och sedan dess har det spekulerats kring hur rehabben egentligen gått och om Bergs möjligheter att återkomma till fotbollen överhuvudtaget.

Att det har varit coronatider och därmed stängda träningar har säkerligen spätt på spekulationerna.

Och Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf sade också i FotbollDirekts podcast "Vad är det som händer?" i april att man inte kunde räkna med Berg i en tänkt allsvensk start 14 juni.

– Nej, det kan jag inte. Det enda jag kan säga är att han inte hade spelat om allsvenskan hade startat i början på april. Nu finns det ändå visst hopp om att han ska kunna delta. Han går sakta framåt i träning, är med i vissa spelmoment även om vi inte släppt på honom fullt.

– Visst finns det hopp helt plötsligt. Men det blir ändå någonstans något vi ännu inte vågar räkna med, utan vi hoppas och ser det som en bonus om han kan delta.

Men i dag ger huvudpersonen glasklara besked - Erik Berg säger själv att han lämnar klartecken för spel direkt, det vill säga i den allsvenska premiär som är planerad till den 14 juni.

– Jag har varit med laget i träning länge nu. Jag tränar inte alla fotbollspass per vecka, men många pass och så en del gymträning på det. Jag är väldigt glad över att vara uttagningsbar från första matchen nu, säger Berg.

Du har klartecken från läkarna om att vara med direkt till 14 juni?

– Ja, ja, absolut. Jag är med direkt från start. Det finns inget som hindrar det.

Hur har tiden från operationen och fram till idag varit?

– Det har såklart varit tungt, den här knäskadan började i princip senhösten 2018. Jag kom till Djurgården på sommaren 2018, så det har egentligen varit problem sedan dess. Sommaren 2018... det är lång tid. Till slut var vi tvungna att ta en operation. Jag har tagit det sakta men säkert och nu har jag fått extra tid att ta mig tillbaka i lugn och ro.

Vad har varit jobbigast under den här tiden?

– Det jobbigaste är att inte veta riktigt hur man ska lägga upp det. Man vill inte "peaka" för tidigt heller. Så det är svårt att lägga upp en rehabplan för hur man ska stegra det, när ingen vet när det är dags att gå på. Därför var det ett skönt beslut att få idag, nu vet vi alla vad som gäller.

Man tänker att du förmodligen hade missat en hel del matcher i år om det varit en "vanlig säsong"...

– Det hade kunnat vara så att vi skyndat på det, om det här med coronaviruset inte hade hänt. Det är inte säkert att jag hade missat så många matcher egentligen. Men som det är nu har vi kunnat ta det väldigt lugnt och bygga det här på ett bra sätt.

Det hade kunnat bli så att ni skyndat på det så att du kunde vara klar till april?

– Ja, så är det mycket i fotbollsvärlden. Man har inte tiden att återhämta sig på det sättet man kanske hade velat. Man stressar ofta på det lite, vill tillbaka till fotbollen. Men den här gången har vi haft ett annat lugn i och med att det blev så här.

Har det hänt med den här skadan också, att man stressat på det... tidigare, innan definitiva beskedet kom i fjol höst?

– Ja kanske, att jag klivit på det för tidigt. Man vill tillbaka och spela, och då blir det ofta så. Det är möjligt att det varit så med den här skadan också.

Vågar du se en hel säsong framför dig, att du spelar alla matcher? Inget "load management", att du får vila vissa matcher?

– Nej, det är planen, att spela fullt. Det kommer vara ett tajt spelschema, absolut. Men jag hoppas inte det ska vara någon "load management", det är inget vi planerar för. Vi planerar för att jag kan vara med alla matcher.

Och han ser inga hinder för att gå in direkt och spela tävlingsmatcher. Det har under fredagen varit lite oklarheter kring när det är okej att spela matcher - det besked som gäller är alla former av matcher först från och med 14 juni.

– Ja precis, det är beskedet vi i Djurgården fått också.



Hur ser du på det, lika bra att dra igång direkt eller känner du att du skulle behöva träningsmatcher först efter det du varit igenom?

– Jag vill att det drar igång direkt nu med allsvenskan. De flesta vill bara dra igång och spela matcher nu, det behöver inte vara träningsmatcher innan. Men det kommer bli intressant att se hur alla hanterar det när det blir utan publik.

Vad är din känsla inför det? Det ser ut som att en stor del av säsongen spelas helt utan publik...

– Jag tror det kommer vara supermärkligt, verkligen. Det är bara att ställa in sig på att det kommer vara så här ett tag. Men publiken är en stor del i att man spelar fotboll, så det här kommer bli... ja, supermärkligt. Det är svårt att säga på förhand hur det kommer vara. Man får göra det bästa av situationen bara, det är lika för alla.

Erik Berg har alternerat mellan en mittbacksposition och en defensiv mittfältsposition. Ingen djurgårdare har nog glömt insatsen på mittfältet när Blåränderna dödade derbyspöket mot Hammarby 2018.



I fjol när Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kom in som nya tränare så var de tydliga med att de främst såg Erik Berg som mittback.

Nu har också Marcus Danielson lämnat, och ingen ersättare har ännu värvats in. Erik Berg säger att det inte är givet att han bara spelar mittback i år.

– Det är tanken att jag ska vara mittback. Men man vet aldrig hur säsongen utspelar sig, det kan bli så att jag får gå in på andra positioner också.

Hur ser du på din roll när Marcus Danielson nu flyttat, känner du att det upp till bevis nu?

– Det är klart, när en lagkapten försvinner från ett lag så är det andra som kommer få kliva fram och ta stort ansvar. Jesper Karlström är ny lagkapten, men det finns många andra ledare i laget också. Jag ska absolut försöka bidra där, men vi många som kan dela på ansvaret.

Erik Berg har många projekt vid sidan av fotbollen, inte minst tv-programmet "Bergs drömkåk", som han gör tillsammans med makan Carina Berg.

Han har i många intervjuer klargjort hur fotbollen långt ifrån är något stort intresse vid sidan av det egna spelandet. Kontraktet med Djurgården går ut 2022, och med tanke på skadebekymren och de många projekten vid sidan av, hur tänker han kring framtiden?

– Just nu är det bara Djurgården som gäller. Jag har inga planer på något annat än att fullfölja kontraktet här. Sedan i fotbollsvärlden vet man aldrig heller, det kan gå snabbt. Men jag har inga andra planer än att fortsätta spela, det är så jag känner just nu.