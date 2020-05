AIK-succéns ord från sjukhuset: "Smärta när det knäckte till"

Värvad från Vasalund så tog sig AIK-supportarna snabbt till sig Erick Otienos skicklighet på vänsterbacksplatsen.

Den 23-årige kenyanen imponerade under försäsongen och såg ut att vara det givna valet till vänster i Rikard Norlings startelva.

Men med drygt två veckor kvar till den allsvenska premiären så var oturen framme. På fredagens träning skadade han sig allvarligt och i går opererades han. För FD berättar han om smärtan och vägen tillbaka.

– Jag skulle glidtackla när benet böjdes. Det var en stor smärta och jag hörde när det knäckte till. Jag kunde inte gå, säger han till FotbollDirekt.se från sin sjukhussäng och fortsätter:

– När jag kom till sjukhuset så tog de en röntgen som visade på en fraktur på mitt ben. De säger att de tar mellan sex och åtta veckor. Om sex veckor tar de bort metal från mitt ben och efter det kan jag börja rehabträna.

Vad det verkar så kommer AIK alltså inte få dra nytta av nyförvärvet på lång tid framöver.

– Det känns inte alls bra att behöva börja om. Men dåliga saker händer och det är en del av livet. Jag har inget annat val än att kämpa mig tillbaka så snabbt som möjligt.

Otieno är tacksam för det varma bemötandet sen han kom till AIK och alla hälsningar han fått i samband med skadan.

– Supportrarna har varit väldigt välkomnande och alla i laget är snälla mot mig. Jag trivs väldigt bra i AIK.

På måndagen räknar han med att få åka hem från sjukhuset och därefter är det vila som gäller. Lagkamraterna och tränarna har varit stöttande.

– De har hört av sig till mig och hoppas att jag snart är tillbaka.

Gör det ont i benet nu också?

– Ja, det gör väldigt ont.

It will get better..

Challenges make us stronger. pic.twitter.com/vCbzTQnuLe