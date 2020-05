Djurgårdstalangen i stor intervju: "Jag kom tillbaka i bäst form av alla"

Hyllad för sin formtopp av både Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Och när allsvenskan inleds blir det med ett rekordtajt spelschema och möjlighet till att göra fem byten i matcherna.

Är det nu som Djurgården tar chansen att spela sina unga talanger som Oscar Pettersson, 20, i allsvenskan?

I en lång intervju med FD berättar talangen om träningen som fick honom att imponera på alla, lagkapten Jesper Karlströms stora stöd och ger svar på kritiken DIF får för att inte ge fler unga chansen.

– Bara för att det går att göra fem byten så kommer inte tränarna att byta för att det är kul. Det är ingen välgörenhet, säger han till FotbollDirekt.se.

Nu var det många a år sedan Djurgården fick fram en spelare från egna led och som sedan etablerade sig som en bärande spelare i a-laget. Emil Bergström lämnade klubben för spel i Ryssland efter säsongen 2015 och Simon Tibbling stack till Groningen redan året innan.

Men kanske är det på väg att ändras. Kanske är Djurgården på väg att få fart på produktionen av egna talanger efter ett par års torka.

I en avstämning på Djurgårdens webbsida för ett par veckor sen så uttryckte sig tränaren Kim Bergstrand att han är imponerad av yttern Oscar Petterssons formkurva.

– Oscar Pettersson har tagit stora steg sedan vi hade vår lilla semester. Vi tycker att han har höjt sin nivå och framför allt sin jämnhet, så det är spännande och kul, sa Bergstrand.



20-årige Pettersson kom till Djurgårdens juniorverksamhet från Bromstens IK 2016. Snabbt började hans kvickhet och målfarlighet intressera Bosse Andersson och tränarna i a-laget. Från sommaren 2018 var han uppe i regelbunden träning med seniorerna och vintern 2019 kritade han på ett tvåårigt lärlingskontrakt.

– Första året var mer av ett lärlingsår på så sätt att det tog tid för mig att vänja mig vid nya fysiska nivåer som jag inte varit uppe på tidigare. Det tog ett tag, nästan ett halvår innan jag ens kunde fokusera på själva fotbollen. Från början var det en enda kamp om att hålla mig på banan. Kroppen var inte redo för belastningen och jag hade problem med baksidorna. Det gick helt okej första året, det var inget dåligt år, men heller inget jättebra heller. Jag fick vara med i truppen en del och även göra ett par inhopp, säger han till FotbollDirekt.se.

En match i svenska cupen och ett inhopp i 4-0-segern mot Sirius i allsvenskan. Med tävlingsdebuten avklarad så är siktet mycket högre inställt 2020. I år handlar det om att övertyga Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf om att han är värdig speltid - och en fortsättning i klubben - då det är en hans sista kontraktsår.

– Nu vet jag hur allting fungerar. Jag har mycket mer kött på benen och det tror jag är väldigt viktigt.

Hur stort var steget rent fysiskt från U19 till A?

– Jag kan inte ens jämföra mina fysiska attribut nu med när jag fick kontraktet förra vintern. Jag är starkare och snabbare på alla plan. Jag orkar mycket mer och det känns skitskönt att veta.

Både Kim och Tolle har berömt dig i media. Hur känns det att höra?

– Jag har väl känt att det gått bra under ett tag nu. Att de går ut och säger så kanske inte spelar någon jättestor roll eftersom vi pratar nästan varje dag. Men det är klart att det är kul att de går ut och ger mig beröm. Det är inte på liv och död om de gör det i media eller till mig personligen. För det är ändå det senare som spelare roll för mig. Men självklart är det kul att höra.

När känner du att det lossnade för dig - när tog du dig upp på nästa nivå?

– Det hade gått lite sämre i början på året. Jag var inte riktigt där. Sen så hade vi ett två veckor långt uppehåll när det här med coronan kom. Det var inte så att jag inte hade tränat bra under vintern, men då kände jag att det inte var läge för mig att sitta och softa. Jag bestämde mig för att gnugga som fan under de där två veckorna, men att ändå göra det smart utan att jag skulle bli skadad. Jag tänkte att jag ska vara den spelare som gynnas mest av det här uppehållet. Jag ska träna mycket mer än mina konkurrenter. Oavsett vad de gör så ska jag göra mer. Och när vi kom tillbaka kände jag att jag var i bäst form av alla.

Är det någon spelare i laget som stöttat dig extra mycket under tiden du varit i klubben?

– Jesper Karlström. 100 procent. Han är verkligen en kapten för mig och för de andra i laget. Vi har pratat när det gått tyngre och han har kommit med tips och tankar. Det är en kille som man verkligen ser upp till och som gått igenom allt själv. Han är verkligen en klok kille och man tar åt sig av hans tankar. Är det någon jag ska nämna så är det honom. Men det finns andra som hjälpt mig längs resan också. Nicklas Bärkroth och Astrit Ajdarevic till exempel.

När allsvenskan startar så blir det med ett tätare matchschema än någonsin förut. Den startar också med möjligheten att byta in fem spelare under matchens gång. En chans för en ung spelare som Oscar Pettersson att få fler möjligheter att slå sig in i laget?

– Det är klart att det kan bli fler chanser. Samtidigt tycker jag att det är något man förtjänar. Bara för att det går att göra fem byten så kommer inte tränarna att byta för att det är kul. Presterar du så kommer du att få spela oavsett. Men det är ingen välgörenhet i år bara för att fem byten får göras. Även med tre byten så var det inte alltid vi utnyttjade den möjligheten. Klart att det öppnar för fler chanser men jag tror inte det har så stor betydelse. I grunden handlar det om att prestera för att få chansen.

Pettersson säger att han konkurrerar främst som vänsterytter i Djurgårdens system.

– Där får jag mest nytta av mina kvaliteter. Det går att komma till fler skottlägen och jag har även ganska bra inlägg med vänstern. Planen öppnas upp på ett annat sätt till vänster.

Men konkurrensen är mördande. Nämnde Bärkroth, Jonathan Ring, Haris Radetinac och Edward Chilufya är bara några av spelarna som kan spela på hans position.

– Konkurrensen är tuff. Men så ska det vara om man spelar i Djurgården.

Djurgården har själva pratat om att man hoppas få fram fler egna spelare. Hur var snacket i juniorlaget när du kom dit, kändes det som att man kunde få chansen?

– När jag kom till Djurgården så var det en del snack om att du kommer aldrig få chansen i a-laget, så varför går du dit? Men jag presterade i U19 och U21 och fick chansen. Jag tycker verkligen inte att det är så dåligt som många vill göra gällande. Är du tillräckligt bra så får du komma upp och träna med a-laget och gör du det tillräckligt bra när du väl är där så kommer du få fler chanser. Som på träningen i går, då var det tre-fyra spelare från U19 som var med. Jag tror inte det spelar någon jätteroll om du kommer utifrån eller underifrån så länge du levererar.

– Sen kanske man skulle kunna spela yngre spelare när man känner att det är läge. Vi får se hur det blir efter det här året.

Vad är din målsättning med året?

– Jag har inte satt upp något mål vad gäller antal matcher och antal mål så. För mig handlar året om att vara den bästa spelare jag kan vara och bidra så mycket jag kan till att vi uppnår större saker tillsammans. Sen vill jag självklart spela matcher.

Ja, hur ser du på speltid. Är du inställd på U21-matcher eller öppen för utlåning om du inte får tillräckligt med speltid i allsvenskan?

– Alltså.. jag vill vara i Djurgården. Det är här jag vill vara. Jag känner att jag trivs väldigt bra och att jag tror på det vi gör. Helst av allt vill jag spela här, det är inget annat jag hellre vill. Annars hade jag inte gått hit från början. Jag hade inte krigat för att ta mig så här långt om jag inte ville nå hela vägen. Sen om det inte fungerar så får man ta det därifrån.

Ditt kontrakt går ut efter säsongen. Är du stressad av det?

– Ärligt talat så är det inget jag tänker på. Jag spelar som bäst när jag bara bryr mig om fotbollen. Pappersarbete får andra sköta. Just nu ska jag bara spela fotboll, ha kul och lär mig så mycket av de andra det bara går. Då kommer allt att lösa sig.