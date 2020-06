AVSLÖJAR: Stjärnan mot en tredje förlängning med Djurgården

Djurgårdens IF vill förlänga kontraktet med mittfältaren Kevin Walker, 30 - en tredje gång.

På grund av rådande samhällsituation så ser det dock ut att dröja till i höst innan man tidigast kan agera, enligt uppgifter till FotbollDirekt.

- Klart att vi vill behålla ett namn som Kevin Walker, men det är ingenting vi kan lösa just nu, säger Bosse Andersson.



Kevin Walker förlängde kontraktet en andra gång med Djurgården under 2018 och nu ser det alltså ut att bli ännu ett avtal med de regerande mästarna.

Då är det mycket som talar för att den 30-årige mittfältaren också avslutar sitt fotbollskarriär i Djurgården, där Walker nu är inne på sitt sjätte år och spelat en bra bit över 100 matcher.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt.se så har mittfältaren tydligt indikerat att han vill stanna och Djurgården å sin sida ska vara beredda att förlänga en tredje gång.

Men samtidigt står alltså mästarna, något man är allt annat än ensamma om, bakbundna av coronakrisen och kommer sannolikt inte förrän senast i höst, eller rent av efter säsongen, kunna gå in i kontraktsförhandlingar.

Det återstår helt enkelt ännu att se vad konsekvenserna blir av den uppskjutna säsongen och flera månader av uteblivna publikintäkter.

Vad Djurgården däremot vet och har att förhålla sig till är att namn som Fredrik Ulvestad, Jonathan Ring och nämnde Walker är spelarna som har utgående kontrakt.

Sedan tidigare har hur som helst sportchef Bosse Andersson bekräftat att Ring är på väg mot en förlängning och gör nu alltså i dag detsamma kring ännu ett namn.

- Klart att vi vill behålla ett namn som Kevin Walker, men det är tyvärr ingenting vi kan lösa just nu. Det är en ambassadör som vi vill behålla, men samtidigt så kan jag inte prata om nya spelarkontrakt just ju. Jag kan helt enkelt inte det, säger Andersson.

- Vi vet ännu för lite av vad flera månader av spel inför tomma läktare kommer att ge för ekonomiska konsekvenser, men alldeles oavsett så kan jag ju ändå lova att vi ska komma väl förberedda inför 2021.

Är det tidigast i höst som samtal om utgående kontrakt kan komma i gång?

- Ja, det skulle jag säga. Vi måste helt enkelt veta mer om vad säsongen får för konsekvenser innan vi agerar kring spelarkontrakt, men det är klart att vi hoppas kunna behålla ett namn som Kevin som varit här så länge.

- Mycket. Han har gett - och ger oss - stabilitet i så många år och så är han en fantastisk kille och ambassadör. Vi har några namn som har varit i Djurgården i fem till sju år. Det är viktigt för en klubbs stabilitet.

- Han kom hit från Sundsvall och ville vinna titlar och det har han starkt bidragit till.

- En ambassadör som vi vill behålla, men samtidigt så kan jag inte prata om nya spelarkontrakt just ju. Jag kan helt enkelt inte det. Men Kevin vet vad vi känner för honom men samtidigt så är verkligheten just nu på ett sätt som gör att vi inte kan agera just nu som vi skulle vilja och i dag går det alltså inte att säga när vi kan göra det.

När Kevin Walker förra gången förlängde med Djurgården så placerades han samtidigt i så väl Danmark som i Norge - men menade sedan i ett uttalande i slutänden att han inte skulle få större möjligheter att vinna titlar än i Djurgården.