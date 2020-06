KLART: Här är alla datum och avsparkstider för allsvenskans inledning

Som väntat blir det en intensiv inledning när allsvenskan drar igång 14 juni. Premiären spelas 12:00 mellan Sirius och regerande svenska mästarna Djurgården. Derbyt i den tredje omgången mellan Hammarby och AIK kommer att ha avspark 17:30 den 22:a juni.Och däremellan kommer alltså en alltså en allsvensk omgång till att ha spelats med matcher onsdag och torsdag.När det gäller superettan blir det ingen premiär 14 juni, utan den spelas istället tisdagen 17 juni.Här är alla datum och tider

ALLSVENSKAN

Omgång 1:

Söndag 14 juni:

12:00 IK Sirius – Djurgårdens IF

14:30 IFK Norrköping – Kalmar FF

14:30 IFK Göteborg – IF Elfsborg

17:30 Örebro SK - AIK

17:30 Hammarby IF – Östersunds FK

Måndag 15 juni:

19:00 Falkenbergs FF – BK Häcken

19:00 Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

19:00 Malmö FF – Mjällby AIF

Omgång 2:



Onsdag 17 juni:

19:00 IF Elfsborg – Hammarby IF

19:00 Djurgårdens IF – Örebro SK

19:00 AIK – IFK Norrköping

Torsdag 18 juni:

19:00 BK Häcken – Malmö FF

19:00 Östersunds FK – IK Sirius

19:00 Mjällby AIF – Falkenbergs FF

19:00 Varbergs BoIS – IFK Göteborg

19:00 Kalmar FF – Helsingborgs IF

Omgång 3:



Söndag 21 juni:

14:30 IFK Norrköping – Djurgårdens IF

14:30 Falkenbergs FF – Kalmar FF

14:30 Malmö FF – Varbergs BoIS

17:30 Hammarby IF – AIK

17:30 Örebro SK – Östersunds FK

Måndag 22 juni:



19:00 IK Sirius – BK Häcken

19:00 Helsingborgs IF – IF Elfsborg

19:00 IFK Göteborg – Mjällby AIF

SUPERETTAN

Omgång 1:

Tisdag 16 juni:

19:00 Akropolis IF – Dalkurd FF

19:00 AFC Eskilstuna – Västerås SK

19:00 GIF Sundsvall – Umeå FC

19:00 Halmstads BK – Trelleborgs FF

19:00 GAIS – Jönköpings Södra IF

Onsdag 17 juni:



19:00 Ljungskile SK – Örgryte IS

19:00 Degerfors IF – IK Brage

19:00 Östers IF – Norrby IF

Omgång 2:



Söndag 21 juni:

14:30 Norrby IF - GAIS

14:30 Umeå FC – Akropolis IF

17:30 Västerås SK – Degerfors IF

Måndag 22 juni:

19:00 IK Brage - GIF Sundsvall

Tisdag 23 juni:

19:00 Trelleborgs FF – Östers IF

19:00 Dalkurd FF – AFC Eskilstuna

19:00 Jönköpings Södra IF – Ljungskile SK

19:00 Örgryte IS – Halmstads BK

Omgång 3:



Lördag 27 juni:

13:00 AFC Eskilstuna – Umeå FC

15:00 Akropolis IF – Örgryte IS

17:30 GIF Sundsvall – Dalkurd FF

17:30 Halmstads BK – Jönköpings Södra IF

17:30 Östers IF – Västerås SK

Söndag 28 juni:



14:30 GAIS – IK Brage

14:30 Degerfors IF – Norrby IF

17:30 Ljungskile SK – Trelleborgs FF