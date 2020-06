AVSLÖJAR: Engelsk klubb in i bilden - kan blåsa AIK på Milosevic

SM-guld med AIK 2018 följt av ett år i Nottingham Forest - som inte slutade som Alexander Milosevic hade hoppats.

Ett tränarbyte och plötsligt var Milosevic, som fick relativt gott om speltid i Championship under våren 2019, helt utanför truppen.

Till slut enades parterna om att bryta kontraktet i förtid.

Och under senhösten fanns Milosevic med i AIK:s träningsverksamhet under en lång tid in på försäsongen tills att laget åkte på träningsläger i Marbella.

Under en tid såg det ut som att AIK var ett hett alternativ för Milosevic, som under hela perioden haft förfrågningar från ryska och engelska klubbar, men den stora AIK-smällen kom i samband med coronautbrottet. Klubben stoppade alla utgifter för att parera intäktsbortfallet och diskussionerna med Milosevic lades på is.

– Jag tror corona kom emellan, sa agenten, tillika pappan, Goran Milosevic till Fotbollskanalen och svarar på frågan om han tror att det hade blivit av under normala förutsättningar.

– Det vet jag inte. Men AIK var intresserade och vi var intresserade. Det är vad det är.



AIK har tidigare pratat om hårda ekonomiska riktlinjer där alla spelarsamtal, även diskussioner om kontraktsförlängningar, har pausats. FD kunde för två veckor sedan berätta att samtal mellan AIK och Milosevic återigen var igång.

Men enligt FD:s källor så ser möjligheten till återkomst i AIK allt mindre trolig.

Särskilt ryska och engelska klubbar har anmält intresse där man i ett par fall börjat diskutera former för ett avtal, lönenivåer och så vidare.

En av klubbarna som nyligen visat konkret intresse är Hull City.

Klubben ligger just nu strax ovanför strecket i Championship men kan vara av intresse för Milosevic om de lyckas hålla sig kvar i ligan. Hull är detsamma som Sebastian Larssons senaste utländska klubb och spelade i Premier League för inte så många år sedan.