Värvat tungt men flyttar också upp två talanger: "Dröm som går i uppfyllelse"

IFK Göteborg har värvat Jakob Johansson och Alexander Farnerud inför den allsvenska starten. Men på tisdagen blev det också klart att klubben flyttar upp talangerna Isak Dahlqvist och Jesper Tolinsson från akademilaget.

- Detta har varit ett mål för mig ända sedan jag började spela fotboll, säger Tolinsson till klubbens hemsida.

Allsvenskan drar igång nästnästa helg och lagen gör sina sista finputsningar av trupperna.

IFK Göteborg valde på tisdagen att tillkännage att duon Isak Dahlqvist och Jesper Tolinsson som nya spelare i A-truppen. Tolinsson debuterade under våren i A-laget efter att redan under förra säsongen suttit med på avbytarbänken utan att få hoppa in.

- Det är roligt att lyfta en egen talang som dessutom är från staden. Jesper har ju varit uppe och tränat med A-laget under lång tid, och det ska bli spännande att se honom som en fast del i den miljön, säger sportchefen Kennet Andersson till klubbens hemsida om Tolinsson som främst spelat mittback under sin karriär.

- Det är en dröm som går i uppfyllelse. Detta har varit ett mål för mig ända sedan jag började spela fotboll, säger Tolinsson själv.

Tolinsson har skrivit på till 2023.

Ett kontrakt bara för denna säsong har 18-årige mittfältaren Isak Dahlqvist skrivit på.

- Det är jätteroligt att få den här chansen. Jag har verkligen hoppats på detta. Det är en bekräftelse på att jag har jobbat hårt och det kommer jag fortsätta att göra framöver också, säger Dahlqvist.

Sportchefen Kennet Andersson gillar det han har sett av Dahlqvist under den långa försäsongen, då 18-åringen visat bra takter på träningarna.

- När han fått chansen att träna med A-laget har han verkligen tagit den. Isak har utvecklats i en bra takt vilket alltså gjort att vi väljer att ge honom ett lärlingskontrakt.