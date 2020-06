Snart kan han vara registrerad för IFK Göteborg

Den 1 juli har tidigare varit det tidigaste datumet som IFK Göteborg kan registrera nyförvärvet Jakob Johansson. Det extra transferfönstret har dock öppnat nya möjligheter.

- Vi är inne i den processen. Det är en option för oss, men Jakob är inte i full träning ännu och är inte matchaktuell till den allsvenska premiären, säger sportchefen Kennet Andersson till Aftonbladet.

Jakob Johansson var på torsdagen tillbaka på träningsplanen hos IFK Göteborg. Han var med i spelövningar och tränade i en timme.

Ett tecken på att en comeback kan vara nära förestående men själv vill han ligga lågt om när han vara tillbaka fullt ut och uttagningsbar för tränaren Poya Asbaghi.

- Jag vill inte ens gissa, det skapar bara press utifrån och på mig själv. Jag visste inte ens att jag skulle göra det här när jag vaknade i morse. Men jag hade två träningsdagar i måndags och tisdags. Det kändes bra och nu tog jag detta steget, säger han till Aftonbladet.

- Det här är första gången jag är med och kör med spelare kring mig, första gången i någon form av spel. Det kändes som att lära sig spela fotboll igen. Det är en annan sak när det kommer med- och motspelare, det tänket får man komma in i igen. Det går fortare än det jag varit van vid de nio senaste månaderna, säger Jakob Johansson till tidningen.



29-årige Johansson som sköt Sverige till VM 2018 men som själv missade mästerskapet på grund av en skada spelade sin senaste tävlingsmatch för nästan ganska precis ett år sedan, när han hoppade in i EM-kvalmatchen mot Spanien den 10 juni 2019.

Han ådrog sig under hösten en andra korsbandsskada och kontraktet med Rennes revs under säsongen, vilket gör att han är tillgänglig att spela för IFK Göteborg från 1 juli. Men det nya transferfönstret kan göra att han kan bli spelklar någon vecka innan dess.

- I grund och botten är det min knäskada som stoppar mig. Jag har inte funderat på registrering och så, men jag tror att alla är sugna på att får mig spelklar så fort som möjligt, säger Jakob Johansson.