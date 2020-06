"Vi är jävligt starka med publiken på Tele2 - får inte bli en ursäkt"

Om en vecka drar så allsvenskan äntligen igång. För Hammarbys del så inleds säsongen med att möta Östersunds FK inför tomma läktare på Tele2 arena.

En av Hammarbys två lagkaptener (tillsammans med David Fällman) är 27-årige Jeppe Andersen. I år går mittfältaren in på sin fjärde säsong i den grönvita tröjan och suget efter att vinna SM-guldet är stort.

För FD ger han syn på läget i laget och listar tre faktorer som talar för att Hammarby går hela vägen 2020.

1. Kvaliteten på spelartruppen

– De senaste två åren har vi haft bland allsvenskans bästa trupper. Jag vet inte om vi har bättre kvalitet än förra året. Vi har fått in bra spelare, men även förlorat några. Så det är ingen jättestor skillnad men jag tycker att vi känns väldigt starka och vi har massor av spelare på varje position som kan gå in och bidra under en tuff säsong med tätt spelschema.



2. Sättet Hammarby spelar fotboll på

– Vi är offensiva och vi är aggressiva. Det är jobbigt att möta oss. Skillnaden mot i fjol är nog inte så stor men man kan alltid bli bättre. Det finns exempelvis olika saker i presspelet man kan jobba med eller hur man vill bygga upp spelet bakifrån.

– Alla vet att Stefan Billborn är en taktiker och jag tror att han tänker på fotboll stora delar av dagen. Han kommer ofta på nya sätt som vi kan utveckla vårt spel. Vi kommer att vara offensiva och vi gör massor av mål. Det visade vi förra säsongen. Vi släpper även in en del men det är lite priset man får betala för att vara så offensiva som vi är. Ni kommer känna igen oss i år och det blir viktigt för oss att hitta formen direkt.

3. Styrkan på hemmaplan

– Jag vet inte exakt, men vi har inte förlorat hemma på över 20 matcher, och vi har vunnit de flesta. Om den styrkan minskar av tomma läktare? Det får vi se. Det är klart att med publiken på plats på Tele2 så är vi jävligt starka. Nu kommer det att kännas lite som träningsmatcher skulle jag gissa.



– Samtidigt så blir det en mental fråga. Det är ingen ursäkt bara för att publiken inte är där. Vi måste ta tag i det själva, prata mer och motivera varandra. Jag har sett en del matcher i Danmark som kommit igång nu utan publik. Där är intensiteten samma även utan publik. Det ska inte vara någon ursäkt för oss att publiken inte är där. Det kommer bli jobbigare utan, men det är en mental fråga.

Är det den största utmaningen för er skulle du säga?

– Det är i alla fall en utmaning. Samtidigt är det en utmaning att vi vet om att lag vi är favoriter mot kommer att stå lågt i planen och försöka kontra på oss. Det är en utmaning i sig. Lag kommer inte vilja stå högt mot oss på Tele2 - det vet vi av erfarenhet från de sista två åren. Men vi har visat att vi är bra på att lösa upp dem och det ska vi fortsätta göra också, avslutar Andersen.