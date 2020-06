Priset på väg att bli för högt - Magnus Eriksson kan ha tröttnat

Magnus Erikssons namn har de senaste månaderna aktualiserats för Djurgården.

Nu kan MLS-stjärnan vara på väg att bryta sitt kontrakt redan i sommar på grund av bland annat risken att under lång tid tvingas leva utan sin familj genom det månadslånga premiärspel som planeras i Orlando.



Enligt vad FotbollDirekt erfar är det ett pris som kan bli för högt för den 30-årige anfallaren och en brytning kan vara på gång.

- Jag har inga kommentarer just nu, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.



Amerikanska MLS kämpar med att få sin säsong på fötter, precis som resten av världen. Och det har onekligen haft sitt pris så här långt med bland annat en inställd Allstar-match och cupspel.

Däremot ser ledningen för den amerikanska fotbollsligan nu ut att ha hittat sitt sätt för att sätta i gång årets ligasäsong trots den rådande coronaepidemin - det hann ju spelas två omgångar efter premiären den 29 februari av årets MLS-säsong innan stoppet kom den 12 mars.

Det som nu är aktuellt är en nypremiär och det genom en jättelik camp i Orlando. Greppet ska samla alla 26 MLS-klubbar i Florida i över en månad.

Riktdatumet nu är en start en bit in på juli och det är någonting som väntas ske på ESPN’s Wide World of Sports.

Detta ska det alltså finnas en överenskommelse om mellan MLS organisation och Players association, även om ett exakt startdatum ännu så länge inte finns.

Men det finns om och men och enligt amerikanska media så har många spelare reagerat rejält på det faktum att det lär handla om minst 35-40 dagar ''non-stop'' vistelse i Orlando och enligt nya uppgifter till FotbollDirekt.se så kan det bli en naturlig brytpunkt för spelare med utgående kontrakt.

Magnus Eriksson är enligt vad FotbollDirekt erfar ett av dessa.

Priset för att vara utan sin familj under så lång tid med ett kontrakt som går ut i november kan nu på allvar öppna för en tidigare brytning av hans kontrakt med San Jose Earthquakes.



Djurgården ska enligt vad FD erfar vara införstådda med situationen, men hur Dif kan agera i ett kommande sommarfönster, är enligt FotbollDirekts källor, i nuläget högst osäkert och något bud ska i nuläget inte existera.

Nu har i och för sig MLS och spelarnas organisation kommit överens om en start enligt de premisser som beskrivs i denna artikel men likafullt finns det alltså många som är mycket tveksamma till priset det har på familjerelationsvis. Magnus Erikssons kontrakt som skrevs på 3,5 år när han lämnade Djurgården går nu ut i november i år.



Tongångarna från MLS om den annalkande ligastarten låter annars så här.



- Vår mål är att starta säsongen för 2020, sade MLS-presidenten Mark Abbott nyligen i en intervju.

- Nu är målsättningen att komma i gång och vi kommer förmodligen spela en bra bit in i december.



MLS-kommissionären Don Garber:

- Jag tycker att spelarna har visat professionalitet och verkligen gjort allt för att bjuda till så att vi nu äntligen kan komma i gång igen.

