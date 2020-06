GULDTEMPEN: Rikard Norling är modig

Med sex dagar kvar till den allsvenska premiären så började FotbollDirekt ta tempen på de tippade guldfavoriterna.

Det blir totalt sex stycken nedslag signerade Patrick Ekwall och Mathias Lühr fram till serien äntligen blåser igång på söndag.

Vi fortsätter med en av de ständiga utmanarna om guldet - AIK.

Vad är skillnaden på AIK från i fjol?

Stilen. Eller, snarare taktiken. Från en järnridå där Per Karlsson varit grundbulten i defensiven så ska nu AIK bjuda på offensivare och frejdigare fotboll 2020. Tränaren Rikard Norling, vars signum varit organisation och effektivitet, tröttnade på lagets tråkiga fotboll under 2019 och nu är det nya grejer på gång.



Men är det bättre eller sämre då?

– Det återstår att se. Jag tror AIK:s supportrar säkert har suckat en del över tillknäppt fotboll på senare år, men man har också kunnat jubla åt väldigt många trepoängare och ett SM-guld 2018. Resultaten betyder allt i AIK, och skulle den offensiva frejdigheten inte resultera i poäng, så har man skaffat sig ett problem att hantera.



Vilket är det viktigaste guldvapnet?

– Ebenezer Ofori. Det är ett nyförvärv med kapacitet att vara en av allsvenskans absolut bästa spelare, och en pusselbit AIK verkligen behöver till denna säsong. Med Ofori, Sebastian Larsson och Enoch Kofi Adu (så länge han nu blir kvar) så har AIK på papperet allsvenskans bästa innermittfält.

Någon svaghet måste finnas också, va?

– Absolut. Om vi bortser från att det ska spelas in ett helt nytt spelsystem, så hade AIK svaga punkter på respektive kant under 2019. Därför hämtades Erick Otieno in från Vasalund, men Otieno är långtidsskadad nu. Så här har vi två frågetecken inför 2020.



Vad ska man mest se fram emot att se hos AIK?

– Jag vill ju svara Ofori igen, men väljer ändå det nya offensiva AIK, som ska ösa på från alla håll, ha fria roller på topp och förhoppningsvis göra många fler mål. Det ska bli verkligen intressant att följa den processen.



***

Rikard Norling kan organisera ett defensivt starkt lag som få andra fotbollstränare.

Han kan till och med vinna SM-guld med sina färdigheter i den konsten.

Frågan är om Norling kan vara lika framgångsrik när han nu trampar in på okänd mark 2020.

Jag är fortfarande fascinerad och lite road av av vårt samtal nere i Marbella under AIK:s träningsläger i februari.

En ärlig Rikard Norling petade upp glasögonen på näsan, kikade på mig och sa:

- Sista fighterna (förra säsongen) mot Sundsvall och så hemma, så kände jag: “Fy fan, vad statiskt och trist!

Sen gick det också fort.

Ett surr med dåvarande sportchefen Björn Wesström ledde till både nytt kontrakt för Norling och ett omvänt taktiskt upplägg för AIK. Järnridån som ikonen Per Karlsson ankrat sen urminnes tider ska nu istället bytas till en rörlig och svårläst offensiv som i sin tur ska bidra till mer tryck i ryggen från kräsna svartgula fans på Friends Arena.



Hur det blir med det där sista just den här säsongen, det är det dock ingen som vet.

Och hur det blir med det taktiska lappkastet, det är nog nästan lika osäkert.

Samtidigt måste jag beundra Rikard Norlings mod i det här. Att gå från något beprövat och framgångsrikt (AIK vann trots allt SM-guld 2018), till det här lite okända och ofärdiga. För det råder nog inga tvivel om att det nya systemet kommer behöva tid att sätta sig, inte minst då AIK inte spelat en fotbollsmatch sedan man ganska imponerande slog Kalmar FF på Skytteholm med 3-1 den 9 mars.

Då lär vi sannolikt komma in på ämnet tålamod.

Och tålamod och AIK är ju inte något som historiskt sprungit hand i hand direkt, vilket har resulterat i många, många tränarbyten.

Så mod, det har han, Rikard Norling.

Truppen då?

Hur kommer den att klara ett tätt matchande och en ruggig inledning på allsvenskan där AIK bland annat tidigt möter guldfavoriter som Malmö FF och Hammarby?

Jämför jag AIK:s trupp med något av de nyss nämnda lagens så tycker jag att det fattas en del just nu. Vad som dock skulle kunna tala för att AIK växer i styrka under säsongen är de unga spelare som vill sparka in dörren till allsvenskan den här säsongen. Robin Tihi, 18, Paulos Abraham, 17, Tom Strannegård, 18, Erik Kahl, 18, och den redan halvrutinerade Bilal Hussein, 20, - det är alla spelare som bör få frekventa chanser i matcher där fem byten tillåts den här säsongen. För att utvecklas, och för att spara på stjärnor som Henok Goitom, Nabil Bahoui, Sebastian Larsson och Kolbeinn Sigthorsson.

Blir det en jackpot här, ja, då kan nog AIK också smyga med ganska länge i guldstriden även denna säsong.