GULDTEMPEN: ''Stora skillnaden på Hammarby mot förra året"

Med sex dagar kvar till den allsvenska premiären så började FotbollDirekt ta tempen på de tippade guldfavoriterna. Det blir totalt sex stycken nedslag signerade Patrick Ekwall och Mathias Lühr fram till serien äntligen blåser igång i morgon söndag.

Vi fortsätter med ett lag som av många nämns som den hetaste SM-guldkandidaten - Hammarby.





Vad är skillnaden på Hammarby från i fjol?

- Det är i år ett lag som går in i en säsong som en av två tunga guldfavoriter (Malmö FF är den andra, men det behöver jag nog inte skriva). Spurten under hösten i fjol imponerade, liksom det vansinniga målfyrverkeriet som som slutade med nytt allsvenskt rekord (75 mål). På papperet så ska det vara ett minst lika starkt Bajen 2020. Man tappar härföraren och poängmakaren Nikola Djurdjic (till Kina), men vässar med skyttekungen Paulinho. Det kommer gå undan på Tele 2 arena i år.

Men är det bättre eller sämre då?

- Ja, det är väl den stora frågan: hur hanterar Bajen den nya rollen som guldfavorit? Det är ju en position man vill befinna sig i, men som inte alltid är lätt att leverera från. Det är rätt skönt att smyga bakifrån, jaga från en position utan större press och jubla över framgångar i form av lite oväntade segrar över “de bättre lagen”. Den här säsongen förväntas Hammarby vinna dessa matcher, och det ska som sagt bli mycket intressant att följa Stefan Billborn & co genom säsongen.

Vilket är det viktigaste guldvapnet?

- Offensiven! Herregud, här finns ju två-tre potentiella poängkungar i form av Muamer Tankovic, Paulinho och möjligen Alexander Kacaniklic. Och de offensiva hoten kommer från alla håll. Till och med “sittande” mittfältare som Darijan Bojanic blandar sig ofta i målfabrikationen med mål eller assist.

Bajen äger i dag en trupp där ingen motståndare någonsin kan slappna av under en match. Inte för en enda sekund.

Någon svaghet måste finnas också, va?

- Det är ju enkelt att peka på defensiven som mycket väl kan ha kostat Bajen ett SM-guld i fjol. 38 insläppta mål var nästan 20 fler än vad guldlaget Djurgårdens IF släppte in. Där måste man knyta till i år. Ett annat frågetecken är ju tappet av Djurdjic som var en tung ledare på planen och vid sidan. Vem eller vilka plockar upp hans ansvar den här säsongen?

Vad ska man mest se fram emot att se hos Hammarby?

- Farten! Inget lag i allsvenskan kunde i fjol bjuda upp till den konsekventa energi, optimism och fantasi som Bajen dundrade igenom allsvenskan 2019 med. Nu har Billborn (liksom alla andra allsvenska tränare) fått extremt mycket tid på sig att slipa på taktik och spets, och jag tror att både motstånd och (tv-)publik bör spänna fast säkerhetsbältena den 14 juni.

Det blir åka av direkt, är min känsla!

***

Alla lag drabbas.

Men de större klubbarna mer.

Och kanske Hammarby mest av alla.

Hur hanterar Bajen hemmamatcher utan allsvenskans största supportertryck i ryggen?

Hur klarar man av tystnaden?

För det kommer ju bli en enorm skillnad.

Att som bortalag - säg, Kalmar FF eller Elfsborg - komma till ett gungande, sjungande, fullsatt och frustande Tele2 arena är ju som att plocka in både en och två extra grönvita spelare på planen.

Och det är ju inte direkt som så att Bajen skulle behöva extra personal för att vinna allsvenska matcher.



Motståndarspelare får säga vad de vill, att det är underbart att komma till Söder och möta Hammarby inför Sveriges största fotbollspublik och livet kunde knappt bli bättre. Jag säger inte att de ljuger, det är alldeles säkert oerhört häftigt, men man glömmer också ganska ofta att tillägga att just det trycket skapar en enorm uppförsbacke för det gästande laget redan från första sekund.



Tretton grönvita segrar och två oavgjorda matcher på femton allsvenska hemmamatcher blev det under 2019.

Det är ett enormt facit, och ett enormt vapen att ha med sig.

Så riktigt SÅ roligt kan det väl inte vara att möta Hammarby på Tele2:s snabba konstgräs?

Men nu ska man lära sig att prestera på liknande sätt under total (nåja) tystnad.

Orka hålla uppe energi och fokus för att ösa på i våg efter våg mot motståndarmålet, utan att kunna luta sig mot 90 minuters tryck i ryggen.

Jag vet givetvis att andra klubbar också kommer att lida av samma dilemma, men jag anar att ett så offensivt lagt lag som Hammarby som är vana att ha DET JÄVLA trycket från allsvenskan största publik på samtliga matcher under säsongen kommer känna av tomheten mer än andra.

Däri ligger en enorm utmaning.

Och då handlar det om att hålla koncentrationen i försvarsspelet, och där vet vi ju att Bajen inte direkt var vattentäta under fjolåret.



Ser man till truppen så är det inga konstigheter.

Som det ser ut just nu så har sportchefen Jesper Jansson fixat en trupp som är minst lika stark som den i fjol.

Paulinho in när Nikola Djurdjic försvann.

Bra så.

Tankovic, Kacaniklic, Bojanic och så vidare. Det är ruggiga namn.

Trygga och bollsäkra Jeppe Andersen och Junior som nav.

Och jag ser mycket fram emot att se 18-årige supertalangen Akinkunmi Amoo i allsvenskan så snart som möjligt.

Som om Bajen behövde mer offensiv eldkraft.