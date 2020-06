JUST NU - LIVE: Bränner till - Augustinsson emellan i sista stund

LIVE

Djurgården mot Sirius på Studenternas i dag. Allsvensk premiär - och FotbollDirekt finns på plats genom utsände Mathias Lühr. FD har här startelvorna.



Allsvenskan öppnar i dag igen och det är Sirius mot regerande mästarna i Uppsala.

Start klockan 1200.

Klart är att Erik Berg, tidigare så skadedrabbad - är satt att göra comeback.

FotbollDirekt berättade för några veckor sedan om att han nått ett genombrott i sin träning och var starkt premiäraktuell - och så blir det nu alltså.

Berg kommer att stå i det startled mästarna väljer att satsa på. Berg tillsammans med Jacob Une Larsson.

Tungt för Sirius, ingen Kennedy Igboananike. Mycket tungt.



Så här ser startelvorna ut i söndagens allsvenska premiär på nya Studenternas i Uppsala:

Sirius: Jonsson - Björkström, Jarl, Ekdal - Larson, Andersson, Hellborg, Björnström - Vecchia, Saeid, Yukita.

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Berg, Augustinsson - Karlström, Ulvestad - Ajdarevic, Chilufya, Ring - Kujovic.



HÄR STARTAR FOTBOLLDIREKTS LIVE:

1 MIN: Djurgården rullar direkt högt, bollinitiativ. Sol och 20 grader varmt i Uppsala. Strax innan avspark brändes ett fyrverkeri av, allsvenska premiärdagen till ära.



5 MIN: Sirius styrslar sig in i matchen mer och mer efter en avvaktande inledning. Djurgården drar sig lite tillbaka. Sirius rullar runt bra sedan ett par-tre minuter. Axel Björnström med ett par bra aktioner.



8 MIN: Ser fortsatt mycket bra ut för Sirius, hög press och genomarbetat spel och fyller inte minst på med kantspelet. Svårt för mästarna just nu. Ajdarevic försöker behandla boll, men får det övermäktigt. Astrit mycket viktig för Dif, förstås. Har ju denna vår rapporterats se starkare ut än någon gång under sin tid i Djurgården.

Värt att notera är för övrigt att Sirius vunnit två av tre allsvenska premiärer sedan 2017, frågan är vad det kan ha för värde en sådan här dag?



12 MIN: Totalt sett lågt tempo för två klubbar som ju åkte ur Svenska cupen tidigare i år. Djurgården skapar alltså väldigt lite så här långt - Ajdarevic matchas som spets på mitten, utan resultat än så länge. Tränare Kim Bergstrand manar på, högljutt från sidlinjen.



18 MIN: Djurgårdens första starkare offensiva initiativ och det går igenom Chilufya som kommer loss på djupet till höger. Stannar upp, bollen bakåt till Ulvestad, väggspel - och ett skottavslut kort där på i från Ajdarevic, tätt utanför ena stolpen.



24 MIN: Erik Berg gör 1-0. Inlägg och prick på nick av Dif-stjärnan. Oj, så viktigt för Djurgården som annars fått se Sirius göra betydligt mer så här långt. Men 1-0 är det alltså. Sirius försvarsspel på tok för passivt, även om Berg är stark när han får komma upp med tajming.

Samtidigt med målet så kommer intressanta fakta från Dplays tv-sändning som berättar om att Sirius vann inte en enda match i fjol när man hamnade i underläge med 0-1.



32 MIN: Sirius försöker, försöker ha tålamod. Fortsatt ett omsorgsfullt spel och sådana som Karl Larson och Yukiya Sugita hotar bitvis. Larson löper starkt och Sugita med välmåttade inlägg.



38 MIN: Karl Larson framme igen. Vecchia öppnar upp för honom, men Augustinsson i siista stund emellan. Ah, där brände det till.