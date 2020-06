EKWALL inför kvällen: Många vill se hur Tomasson tänker

Fem matcher spelade av premiäromgången - tre återstår ikväll.

Bland annat går tunga guldfavoriten Malmö FF in i seriespelet ikväll mot nykomlingen Mjällby, och ekonomiskt krisande Helsingborgs IF ska ta sig an den andra nykomlingen Varberg.



FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall tittar in i kristallkulan och verättar vad vi kan förvänta oss av det allsvenska dramat ikväll.

Vad är du mest nyfiken på i mötet mellan Malmö FF-Mjällby?

- Det är ganska mycket. Dels vill nog många se hur Jon Dahl Tomasson tänkt sig sitt Malmö FF? Han har haft laget i ett drygt halvår nu och säger sig inte tveka att ställa meriterade spelare åt sidan.

- Men det ska också bli oerhört intressant att se om Mjällby orkat konservera sin form från i vintras och om Marcus Lantz till och med kunnat utveckla sitt nya lag ytterligare.

Andreas Granqvist fick en hel del kritik under sin comeback i allsvenskan i fjol - vad förväntar du dig av “Granen” och Helsingborgs IF i premiären hemma mot nykomlingen Varberg?

- Jag tror det går att lita på att Granen har en bättre fysisk status i år än förra året, då han hade skadebekymmer och brottades med lite för mycket med det som hände runt HIF vid sidan av planen. Hur Helsingborg blir som lag tror jag dock att det finns få om kan förutse.

Olof Mellberg har fått tid på sig att sätta sin prägel och det ska bli spännande. Jag är också lite sugen på att se om Varberg kör samma sköna offensiv som i cupen.

Falkenbergs FF-BK Häcken, förklara varför vi ska vara intresserade av den här på papperet förutsägbara premiären och zooma in på tv ikväll?

- Man ska vara intresserad av ALLA allsvenska matcher, de lever sina egna liv och alla har sin charm på sitt sätt. Här ska det framförallt bli intressant att se Häcken, som alltid är en topp 3-kandidat.

- Inte minst den offensiva namn som Jasse Tuominen/Alexander Söderlund (som missar premiären).