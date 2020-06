"Elvan" - här är omgångens bästa spelare

Från och med idag och 30 omgångar framåt kommer krönikör Patrick Ekwall och chefredaktör Mathias Lühr ta ut omgångens lag och spelare i FotbollDirekts nya program ”Elvan”.



Här har ni “Elvan”, spelarkvittot för en stark insats.

Efter varje allsvensk omgång så tar FotbollDirekt ut de elva spelare som vi anser varit vassast i Omgångens Lag.

Vi kommer även lyfta den stjärna som varit allra bäst - Omgångens Spelare. Och vid slutet av säsongen så kommer givetvis “Årets Spelare” att utses.

Det snuddas i programmet också vid aktuella händelser - såsom drömmål, nyheter och klavertramp.

Häng med krönikör Patrick Ekwall och chefredaktör Mathias Lühr i den första “Elvan” av de 30 som vi kommer att bjuda på.

Formationen i Omgångens Lag är 3-4-3, och en av de spelare som slog sig in i den första upplagan var Varbergs Astrit Selmani.

Målspruta i Superettan i fjol, och i premiären borta mot Helsingborgs IF på Olympia smällde Selmani in två mål och spelade fram till det tredje i 3-0-segern.

– Det glädjer mig. Man mår bra och det känns bra att vara med där och jag siktar på att vara med fler gånger, säger Selmani.

För att se de övriga tio spelarna i Omgångens Lag så kollar ni in sässongens första “Elvan” med Patrick Ekwall och Mathias Lühr.