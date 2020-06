''Med ett nödrop för MFF - ett Varberg med full i fan''

Matchrapport:

MALMÖ FF-VARBERG 2-2 (1-1)

1-0 (7) Sören Rieks, 1-1 (9) Alexander Johansson, 1-2 (75) Gustaf Norlin, 2-2 (83) Isaac Kiese Thelin.



Varning, MFF: Anders Christiansen (35, 37)= rött kort. Varberg: Fofana (60), Birkfeldt (84).



Domare: Adam Ladebäck.



Publik: 0.

ETT MISSYCKANDE FÖR MALMÖ FF ?

En förlust hade kanske varit det, å andra sidan måste vi komma i håg att det var ett Malmö som tvingades spela med en man mindre i större delen av matchen.

Helhetsbild MFF? Ja, stabilt - men småtråkigt.

Med andra ord precis som i de tidigare omgångarna. Tomasson behöver uppenbarligen mer tid och också kunna få räkna in Ola Toivonen.

Ett nytt spel och en ny tränare behöver tid, även för ett lag som Malmös.

Klart är att anfallsspelet behöver korrigeras och jag tror den effekten tids nog kommer med Ola Toivonen. Men än så länge efter tre omgångar så är alltså skåningarna för platta offensivt. Det ändrade inte detta möte med Varberg på. Men samtidigt så är ändå likafullt detta Varberg ett motstånd som kommer att ställa till med bekymmer för i stort sett alla i den här serien.





ANDERS CHRISTIANSENS UTVISNING

Den är onödig, men jag är ändå inte helt säker på att stämplingen vid det andra gula kortet är en medveten handling. Ändå förstås onödigt av dansken att låta humöret fara i väg med honom. Att han har ett ''tjurigt'' sätt vet vi ju, men det här ska inte behöva hända allsvenskans bäste spelare.





LÖPNINGEN

Förstås galet att Malmö ska släppa till en kontring från offensivt straffområde, men det var ju vad som hände. Och därifrån gick det snabbt när Alexander Johansson kom upp på tå och sprintade. Hård i kroppen var han också när vare sig Larsson eller Ahmedhodzic kom åt honom i löpning eller kropp-mot-kropp i när han avslutade. Lägg där till att denne Johansson var mycket nära ett drömmål när han 20 minuter före slutet - i farten drämde till på halvolley, tätt utanför. Kom i håg att det här är en spelare med förflutet i division 1.



VARBERG ÖMSADE SKINN

Jämfört med de två första matcherna så var detta ett Varberg som visade något annat denna gång - från hög och aggressivt lagd press så tog Varberg nu ett steg tillbaka denna gång. Logiskt kanske mot ett bortamotstånd som Malmö FF, men hur det nu än är med det så fungerade även denna stil för nykomlingen. Balanserat och snålt som sällan gav MFF-spelarna större utrymme sista tredjedelen. Snyggt måste vi säga.





CITATET - ''GET IN, GET IN, GET IN!!!

Att vi med tomma läktare hör vad spelarna gastar sins emellan har vi ju vant oss vid. Den här gången hördes Jon Dahl Tomasson som mest, speciellt en bit in i andra halvlek då han frenetiskt började gapa på Bonke Innocent vid en frispark för Varberg: ''Get in, get in, get in''. Tomasson där allt annat än nöjd med positionsspelet.





BYTET

Jocke Persson gjorde ett byte som gav förnyad energi efter en timme. Två sådana som Norlin och Krezic kom in, två namn som i de två första omgångarna fått gott om speltid - men inte denna gång och fick finna sig i start på bänken. Men båda kom nu in och höjde Varberg ytterligare i ett skede som Malmö började mattas. Norlin med ett mål och Krezic med stenhårt jobb.



Betygen



(1-10, enligt vår mall)

MALMÖ FF (4-4-2)

Dahlin - 5

Larsson - 4

Ahmedhodzic - 4



Nielsen - 5



Safari - 5 (UT 81)



Rakip -5 (UT 67)



Christiansen - 4

Innocent - 5 (UT 81)



Rieks - 6 (UT 74)





Traustason - 4 (UT 68)



Kiese Thelin - 5



Avbytare:

Lewicki - 5 (IN 67).

Molins - 6 (IN 68)

Nalic - 5 (IN 74)

Knudsen (IN 81, spelade för kort tid för att betygsättas)

Bachirou (IN 81, spelade för kort tid för att betygsättas)



VARBERG (3-4-3)

Strömberg

Lindner -5 (UT 58)



Birkfeldt- 6



Modig - 6



Ayer - 5 (UT 85)



Le Roux -6



Sadiku - 6 (UT 58)



Fofana - 5



Samuel- 5



Cronvall - 6 (UT 70)

Johansson -7 (UT 68)



Avbytare:

Norlin - 6 (IN 58)

Krezic - 6 (IN 58)

Liljenback - 5 (IN 70)

Zackrisson - (IN 85, spelade för kort tid för att betygsättas)

Matthews (IN 86, spelade för kort tid för att betygsättas)



