"Den tuggande Häcken-maskinen späder på Alms bekymmer"

Matchrapport:

IK SIRIUS - BK HÄCKEN 2-2 (1-2)

Första halvlek: 0-1 (17) Daleho Irandust, 1-1 (25) Nahom Netabay (Axel Björnström). 1-2 (33) Leo Bengtsson (Rasmus Lindgren),

Andra halvlek: 2-2 (61) Yukiya Sugita.

Varningar, Sirius: Hjalmar Ekdal.



Varningar, BK Häcken: Joona Toivio, Gustav Berggren, Rasmus Lindgren, Adnan Maric

Domare: Fredrik Klitte.

Publik: 0.





ALMS ESKALERANDE BEKYMMER

BK Häckens tränare Andreas Alm står inför en allt större utmaning. Laget är tippad SM-guldpretendent men tre raka oavgjorda matcher lär få tränare Alm att fundera på hur han ska få laget att vinna matcher. Samtidigt som IFK Norrköping rivstartat och Hammarby, AIK, Malmö FF och Djurgården alla plockat segrar i inledningen står Häckens segermaskin och försöker hosta igång. Alm har fått verktygen att lyckas den här säsongen men det är något som gör att Häcken-maskinen står och tuggar på samma ställe och späder då på Alms bekymmer för varje match som går. Kanske kan skadade Alexander Söderlund som var lysande i cupmatcherna tidigare i år men som ännu inte debuterat i allsvenskan vara den som får fart på maskineriet.





ÅRETS MÅL

Redan i den tredje omgången kan vi ha fått se "Årets mål" i allsvenskan. Daleho Irandust fullträff från egen planhalva i mittcirkeln var riktigt läcker. Målvakten Lukas Jonsson kunde heller inte skylla på solen i ögonen där.





PIGGT INHOPP

Stefano Vecchia Holmquist spelade från start i Sirius två första matcher. Mot BK Häcken var han bänkad från start. När han kom in visade han dock stor revanschlusta och gjorde verkligen skillnad när han kom in. Bjöd bland annat på dett mustigt skott i den 68:e minuten som tvingade Peter Abrahamsson till en stark räddning och hade även en frispark som mycket väl hade kunnat gått i burgavlens insida till 3-2 istället för som nu, burgavelns utsida.





FLIPPERSPEL AV HET JAPAN

Nu ska bolluslingen in! Lite så var det nog som Yukiya Sugita kände när han forcerade in kvitteringen till 2-2. Bollen for som en flipperkula framför Häckens mållinje innan den passerade densamma men då hade en Häcken-försvarare slängt sig raklång och täckt på mållinjen men Sugita gav sig inte och till slut kunde bollen nå nätmaskorna till 2-2. Normalt så säkre Häcken-keepern Peter Abrahamsson visade dessutom upp en fummelnivå i samband med målet som vi inte sett förut.

Sugita som tidigare spelat allsvenskt med Dalkurd kom till Sirius inför denna säsong från två säsonger i den föga glamourösa indiska superligan (!)









SIRIUS (4-2-3-1)

Lukas Jonsson 4

Axel Björnström 5

Hjalmar Ekdal 5

Tim Björkström 5

Karl Larson (82) 4

Elias Andersson 5

Adam Hellborg 5

Nahom Netabay (75) 6

Mohammed Khaled Saeid 5

Yukiya Sugita (82) 7

Kennedy Igboananike (57) 4

Avbytare:

Jonathan Viscosi (mv)

Kebba Ceesay

Niklas Thor

Daniel Jarl (75)

Adam Ståhl (82)

Laorent Shabani (82)

Joakim Persson

Stefano Vecchia Holmquist (57) 7





BK HÄCKEN (4-3-3)



Peter Abrahamsson 4

Leonard Zuta 4

Rasmus Lindgren 5

Joona Toivio 5

Godswill Ekpolo 5

Gustav Berggren 5

Daleho Irandust (62) 7

Erik Friberg 5

Viktor Lundberg (62) 5

Gustaf Nilsson (62) 4

Leo Bengtsson (80) 6

Avbytare

Jonathan Rasheed (mv)

Alexander Faltsetas

Ahmed Yasin (62)

Jasse Tuominen (62)

Adnan Maric (62)

Ali Youssef (80)

Adam Andersson





