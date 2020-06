LÜHR: Häcken kommer få slita - kan bli rolig säsong i Uppsala

Ny dag - nya intressanta allsvenska matcher. Kommer Sirius överraska mot Häcken, vänder det mot Elfsborg för Helsingborg och är Mjällby redo för säsongens första seger?

FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr ger sin syn på kvällens matcher.

Vilken match är mest intressant ikväll - och varför?



Jag vill ju säga IFK Göteborg-Mjällby, där Blåvitt är ett spännande lag med siktet högt upp i tabellen och Mjällby en nykomling som ännu inte gjort mål i allsvenskan i år - men det går inte att blunda för det som händer i Helsingborg.

Två blytunga seriehaverier i rad har inlett 2020, där finns skador, unga spelare som måste ta (för?) stort ansvar, fortsatta ekonomiska problem - och nu måste man stoppa blodflödet mot Elfsborg hemma på Olympia. Skaffa sig lite arbetsro.

Och det mot ett motstånd som är bra. Hur bra vet vi väl inte riktig ännu, men Elfsborg är bra med en lagkapten (Per Frick) som alltid kommer ge hundra procent. Ett delikat möte redan i den tredje omgången.

Sirius har överraskat med piggt spel och seger senast borta mot Östersund. Kan Henrik Rydström & co rubba topptippade Häcken på Studenternas ikväll?

Jag håller med om att Sirius har överraskat. Premiären mot regerande mästarna Djurgården imponerade, trots 0-2-förlusten. Det var ett spelskickligt och spelförande Sirius, med nyckelspelare som är mycket bekväma med bollen - och löser man “bara” problemet med målskyttet så kan det här bli en rolig säsong i Uppsala.

Men det är ju inte så bara, det där med målskytte, och just nu ser man väl inte den klockrena skyttekungen i truppen. Men Häcken kommer få slita för poäng, det är jag övertygad om.

Blåvitt då - var står IFK Göteborg i år och hur går det mot Mjällby?

Tja, just nu ser man väl ut som det mittenlag man var i fjol. Varken mer eller mindre. Men här finns ju spets, och trygghet kommer att levereras i form av Jakob Johansson, när han är hel och frisk. jag kan inte se Blåvitt som ett topp fyra-lag, men en obehaglig motståndare för samtliga lag i serien.

Man möter ett Mjällby som suktar efter det första målet för säsongen, en nykomling vi kanske hade trott skulle åstadkomma lite mer än man klarat av under de två första allsvenska matcherna.

Men en skräll i kväll på Gamla Ullevi och Hasse Larsson & co mår säkert mycket bra igen.