JUST NU: Guldhjälten öppnar för Djurgården

Mohamed Buya Turay är borta från Djurgården .

Samtidigt är framtiden för Sierra Leone-stjärnan fortsatt oviss i Belgien och han har uppenbart inte släppt sin tid i Djurgården.

Det blev SM-guld och Buya Turay tog en absolut huvudroll i vad som blev Djurgårdens största framgång på 15 år.

Men efter säsongen så gick hans lån ut och han tvingades tillbaka till Belgien och Sint-Truidense, trots att han flera gånger uppmanade sportchef Bosse Andersson att köpa loss honom.

Men han visade sig snart bli för dyr för att Djurgården skulle gå in i ett sådant projekt som enligt tidigare uppgifter uppgetts handla om 15-20 miljoner.

I dag är Turays framtid fortsatt oviss samtidigt som Djurgården här hemma upplever en svår öppning av årets allsvenska.

Visst tillhör han ännu belgarna, men efter tidigare kontroverser så ser ändå det troliga ut att vara att han säljs. Bland annat har ju tidningen Het Laatste Nieuws för ett par månader hävdat att det står klart att han inte ingår i Sint-Truidenses planer.

När FotbollDirekt i dag får en intervju med hans agent Numukeh Tunkara så står det klart att förhandlingar pågår med ett par klubbar, men där Djurgården inte är en av dessa.

- Ingenting är omöjligt. Han älskade att vara i Djurgården och inget är bestämt ännu om Buyas framtid. Vi förhandlar med två klubbar just nu, men inte med Djurgården, säger agenten till FotbollDirekt.se.

- Det är klart att det inte är uteslutet. Alla vet så bra Buya trivdes i Djurgården och vad han betydde för klubben. Men nej vi har inga kontakter i dag och för att det ska vara möjligt så ligger det på Djurgården att höra av sig, men det är klart att Buya vore intresserad.

Hur ser hans situation ut i Belgien?

- Vi får se. Jag vill inte säga för mycket, men jag kan säga att vi just nu förhandlar med ett par andra klubbar. Men vi får se. Det viktigaste är att han är både motiverad och skadefri och det är han.

Men inga kontakter med Djurgården just nu?

- Nej. Nej, det finns inte just nu.

Vill du kommentera vilka klubbar ni förhandlar med?

- Jag vet att det har skrivits en del om det, men jag vill inte spekulera på det viset förrän någonting är klart.

Buya Turay har tidigare i år kopplats samman med bland annat skotska Glasgow Rangers. Den 25-årige anfallaren har ett kontrakt med Sint-Truidense som går ut den sista juni 2021.