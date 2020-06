Allt var på plats.

Det totala kommandot. Målchanserna. Och det viktiga första målet.

Så några sekunder av slarv - en klumpig satsning, ett rött kort och en straff och kvällen smulades hastigt sönder för Hammarby.

Och ett tålmodigt IFK Göteborg spetsat med en hysterisk Hosam Aieh fixade en semifinalplats i Svenska Cupen.



Domaren Kaspar Sjöberg hann knappt blåsa för första avspark den här stekheta kvällen på Tele 2 arena innan Blåvitt rusande intog ställningarna utanför eget straffområde.

Med en rak (nåja) sexbackslinje så visade man inget som helst intresse av något annat än försvara sig, och sticka upp på någon kontring om det bjöds. Hammarby tilläts ha bollen, och med ett rappt och fantasifullt passningsspel så skapade hemmalaget också chanser, där en ett par kan kategoriseras som heta.

1-0 kom därför hur naturligt som helst efter knappt tjugo minuter, då Muamer Tankovic på något sätt forcerade in Darijan Bojanic vänsterhörna, förbi en misslyckad Giannis Antestis i Blåvitt-målet.Fler fina målchanser dukades därefter upp och brändes, där Imad Kahlili var den störste sumparen, men den grönvita vägen mot semifinal i Svenska Cupen såg både bred och ljus ut.2-0 och en knock out såg ut att vänta runt hörnet.Men fightandes och med några hårt slitande och duktiga tonåringar i startelvan - Emil Holm, Noah Alexandersson och Jesper Tolinsson - så tog sig IFK Göteborg till halvtidsvila med bara ett mål upp.

Och vändningen på matchen skulle komma strax.

Ett slarvigt bolltapp på offensiv planhalva i den 52:a minuten, en blåvit omställning och ett klumpigt ingripande när inhoppande Jeppe Andersen skulle stoppa just en framrusande Holm i eget straffområde betydde både straff och ett rött kort på dansken.

Ett mycket tveksamt rött kort ska sägas.

Hosam Aiesh fick se straffen räddad av Davor Blazevic, men påpassligt knoppade samme Aeish in returen bakom den chanslösa Bajen-keepern.

Med en man mer på planen så kunde IFK Göteborg på ett naturligt sätt äga allt mer boll, men matchen böljade ändå då ett aggressivt och inspirerat Bajen inte gav upp någonting.

Kul också att även Stefan Billborn under andra halvlek valde att vädra egna intressanta tonåringar i form av 17-åringarna Aimar Sher och Emil Roback, där båda gjorde fina intryck och hjälpte Bajen hålla 1-1 under 90 minuter.

I förlängningen så tog Blåvitt, anförda av en Hosam Aiesh i storform, över helt. Men det krävdes ännu en straff och ännu fler fina grejer från Aiesh för att helt punktera tillställningen.

Om domare Sjöbergs första straff var omdiskuterad så var den andra solklar, när bollen oturligt tog på mittbacken David Fällmans utslängda arm.

Aiesh bombade den här gången in bollen mitt i målet, och bara några minuter senare bjöd han sedan Sargon Abraham på öppet mål för 3-1.

Om Blåvitt fick fina svar från sina talanger, en skön seger och ett efterlängtat formkvitto på Hosam Aiesh, så blev torsdagen inte alls vad Hammarby behövde efter den senaste derbyförlusten mot AIK.

Och det var ännu en gång självförvållat.

Om det var fel taktival i derbyt (här måste man ju också väga in en stark insats av AIK), så var det nu en vårdslös individuell aktion från Jeppe Andersen som satte krokben för det egna laget.

Så är det ju bara.

Hur tveksamt det där röda kortet i den 52 minuten än var.

***

IFK Göteborg får i semifinalen av Svenska Cupen möta Elfsborg, som i sin tur bortaslog Häcken med 2-1. Semifinalerna spelas den 9 juli.