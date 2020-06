”Jag kan inte klaga - vi fick 120 minuter och dominerade stort”

I morgon ska Hammarby visa hur man klarar av att gå vidare efter förlusterna mot AIK och IFK Göteborg.



Nu blir Mjällby en mer vanlig match, men det är likväl en allsvensk nykomling som ser bra ut och i sin senaste match lyckades få med sig 2-2 mot just Blåvitt.

Lägg där till att det är ett Bajen som i alla fall är under viss press och nu gör sin tredje fajt på en vecka.

- Spelschemat måste vi bara hantera. Höja blicken, säger Jesper Jansson till FotbollDirekt.se på lördagen under en bilresa ner till Blekinge.

- Nej, jag vill inte klaga. Om klubbar i Europa spelar 50-60 matcher så måste vi kunna klara av det här spelschemat.



Du var lite kritisk efter AIK- matchen. Hur ser du nu på situationen efter förlusten i kvartsfinalen i svenska cupen?

- Men det är på rätt väg. Vi dominerade stort mot Göteborg och jobbade hårt. Vi hade även många unga spelare som Aimar, Roback och Ludwigsson som gjorde det bra. Lägg där till hur Paulinho sprang konstant och visar så mycket han vill men även Abbe Khalili visar stora kvaliteter.

- Nej, det här såg ut så att vi börjar känna igen oss igen. Det här var mycket mer Hammarby än i senaste matcherna. Vi jobbar med detaljer och det kommer.

- Jag var lite kritisk tidigare, men det måste man kunna vara. Nej, jag känner ingen oro alls.

Hur ser du på att rotera spelare kontra att satsa mer konsekvent på en startelva som exempelvis Norrköping ?

- Jag vet inte. Det där måste tränarna känna av. De tittar väldigt noga för att se vilka som är slitna. Nej, det är svårt att veta vad som är rätt. Otroligt svårt att sia i.

Hur ser du på Mjällby?

- Men ett bra motstån,d men det stora ligger i det mentala med så många matcher.

Lätt eller svårt att vara psykologisk?

- Vi pratar hela tiden. Det ingår väldigt mycket i paketet. Ja, det är någonting vi lägger mycket tid på. Det är vårt ansvar.



