MATCHRAPPORT: Blottat Peking vände på "SM-guldvis"

MATCHRAPPORT: Östersunds FK - IFK Norrköping 2-4 (1-1)

Första halvlek: 1-0 (35) Simon Kroon (Aly Keita), 1-1 (45) Christoffer Nyman, straff



Andra halvlek: 2-1 (51) Jordan Attah Kadiri (Nebiyou Perry), 2-2 (69) Christoffer Nyman (Isak Bergmann Johannesson), 2-3 (90) Simon Thern (Isak Bergmann Johannesson), 2-4 (90+4) Sead Haksabanovic (Abdulrazaq Ishaq)

Varningar, ÖFK: Noah Sonko Sundberg

Varningar, Norrköping:

Domare: Fredrik Klitte

Publik: 0

"SM-GULD-VÄNDNING"

IFK Norrköping var illa ute både en och två gånger - men vände båda gångerna. Visst, Östersund är ett lag som IFK Norrköping ska slå. Men vändningarna X2 imponerar. Peking lyckades resa sig från dubbla smällar och det talar om ett såväl spetsigt, vältränat som välfungerande lagbygge som Jens Gustafsson har lyckats bygga. Detta trots en riktigt stökig försäsong med idel skador och tjafs internt på det. Coronauppehållet kom lägligt för Peking som tog vara på möjligheten på bästa sätt. Det här var en vändning som man kommer ihåg om Norrköping vinner hela allsvenskan i höst.



TOTTE, THERN OCH HAKSABANOVIC

Det går inte att komma ifrån att denna trio är otroligt viktig för IFK Norrköping. Sead Haksabanovic är just nu hela allsvenskans bästa spelare och det känns som han "spelar ut" hela sitt register. Kombinationen av fysik, teknik och snabbhet är spektakulär och här lär Peking kunna få in en fet försäljning - senast inom ett års tid - om han fortsätter så här. "Totte" Nyman är kvitt sina skador och ser rapp ut. Målmaskin som han är så satte han straffen säkert och dunkade in 2-2 i ett läge han ska göra det. Bra i övrigt i spelet också. Orken tröt inte förrän i slutminuterna. Sist men inte minst, Simon Thern. Hade väl inte sin bästa match i dag men visar ändå sitt värde med att löpa in i box och ta det där avslutet som styrs in bakom Keita för 3-2 Peking. Då har Alexander Fransson inte ens kommit igång ännu!

DEN UNGE TALANGEN

Isak Bergmann Johannesson landar på två assist och han gör det med stil. 17 år gammal så verkar det som att IFK Norrköping och Jens Gustafsson hittat ännu en guldklimp. Abdulrazaq Ishaq, den unge nigerianen, hoppade in och svarade för assist till Haksabanovic 4-2. Framtiden är ljus och det här är spelare som kommer kunna explodera i ett väl fungerande lag.



ÅTERFALL FÖRSVARSMÄSSIGT

Samtidigt släpper Norrköping in två mål mot ett förväntat bottenlag. Det är inte okej. Och det kändes lite som i fjol när Peking kastade bort chansen att hänga med i toppen. ÖFK kunde såra gästerna i omställningarna och trebackslinjen blev lite väl utelämnad. Där har Peking att jobba lite på.



ÖSTERSUNDS ANFALLSPAR

Det var en tydligt defensiv matchplan med fokus på omställningar. Och när lägena kom så var Simon Kroon och Jordan Attah Kadiri heta. Varsitt mål i dag och ett fall framåt för ÖFK som dittills inte haft någon spets framåt. ÖFK måste bygga vidare på det och sätta defensiven, då kanske det kan räcka till att slippa en ångestfylld höst med kniven mot strupen.



***

ÖSTERSUNDS FK (3-5-2)

Aly Keita - 5

***

Noah Sonko Sundberg - 5

Thomas Isherwood - 4

Eirik Haugan - 4

***

Felix Hörberg (46) - 4

Rewan Amin - 4

Charlie Colkett - 4

Isak Ssewankambo (88) - 4

Marco Weymans(62) - 3

***

Jordan Attah Kadiri (88) - 5

Simon Kroon (75) - 6

Avbytare:

Kalpi Wilfried Ouattara (62) - 5



Nebiyou Perry (46) - 5



Ludvig Fritzson -



Sixten Mohlin -



Blair Sebastian Turgott (75) - spelade för kort tid för betyg



Samuel Laryea Mensiro (88) - spelade för kort tid för betyg



Brian Martin Pages (88) - spelade för kort tid för betyg



IFK NORRKÖPING (4-3-3)

Isak Pettersson - 5

***

Henrik Castegren - 5

Filip Dagerstål - 5

Rasmus Lauritsen - 5

Lars Krogh Gerson - 5

***

Eric Smith (78) - 5

Andreas Blomqvist (63) - 4

Simon Thern - 6

***

Isak Bergmann Johannesson - 6



Christoffer Nyman (90) - 7

Sead Haksabanovic -7



Avbytare:

Vladimir Sudar -

Alexander Fransson (78) - spelade för kort tid för betyg

Christopher Telo -

Abdulrazaq Ishaq (63) - 5

Pontus Almqvist (90) - spelade för kort tid för betyg

Kevin Alvarez -

Manasse Kusu -