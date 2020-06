''Ny smäll för Bajen - glamouren långt borta''

MJÄLLBY-HAMMARBY 2-1 (0-1)

0-1 (1) Muamer Tankovic, 1-1 (88) Jacob Bergström, 2-1 (90) Moses Ogbu.



Varning, Hammarby: Jeppe Andersen (43), Dennis Widgren (63), Mads Fenger (89). Utvisning: Richard Magyar (26 min, rött kort).

Varning, Mjällby: David Batanero (71), David Löfqvist (85).



Domare: Victor Wolf.



Publik: 0

HELHETSINTRYCK?

Mjällbys ihärdiga jobb resulterade till sist helt logiskt mot ett Hammarby som till sist inte orkade.

Mjällbys kvittering några minuter före slutet och sedan 2-1-målet på övertid. Imponerande, Mjällby! - men samtidigt så svart för detta så uppskrivna Bajen.

Det började annars bra för stockholmarna, tidigt på lätta fötter.

Första kvarten såg bra ut, innan initiativet snabbt försvann - detta redan innan utvisningen och straffen.

Men efter 15-20-25 minuter så fick den allsvenska nykomlingen allt mer fäste, mest genom Joel Nilsson som gjorde det till en pina för David Widgren, men också för ett överhuvudtaget hårt jagande (hamrande smedja) som alltså fick Bajen att vackla till och inte minst försvarsspelet föll för lågt och stressat.



Kring Mjällby så handlade mycket om förre Italienproffset David Löfqvist, en ledare, och så Sabovic som speciellt i första beredde utrymme längst fram - och så i andra Ogbu som kom in och rörde om rejält. Nigerianen fanns med vid båda målen, det sista gjorde han ju dessutom själv.

För att som mest tydliggöra så svårt Hammarby hade det under matchens andra hälft så lyssna bara till följande, efter 20 minuter så hade Mjällby 80 procent bollinnehav, å t t i o.



MATCHENS STÖRSTA NAMN?

Joel Nilsson i hemmalaget. Hur många löpmeter tog han inte och hur många gånger nådde han inte in med bollen i straffområdet. En utmärkt spelare i ett lag som rent allmänt kan ha chans på topp-10 om bara den fina tendensen fortsätter att utvecklas.

Bäst i Hammarby, ja, David Oustedt. När försvarsspelet hackade i första så stod han rätt och räddade inte minst straffen. En mycket, mycket fin räddning. Credit också till försvaret som verkligen fajtades i andra halvlek och så när hade räckt till seger.





TREDJE RAKA FÖRLUSTEN FÖR HAMMARBY, HUR SVÅRT ÄR DET?

Resultatmässigt oerhört tungt. Men jag vill inte hävda kris, inte ännu - och inte med en utvisning emot sig och så nära Hammarby ändå var att vinna det här.

Men det är klart att det likväl är en situation som börjar bekymra. Ofrånkomligt så.

Det blir ju så när en klubb som Hammarby inte får till det. Blir intressant att se hur denna tredje raka förlust (dessutom mot en allsvensk nykomling ) kommer att påverka en av årets stora guldfavoriter?



TOG HAMMARBYS STJÄRNOR SITT ANSVAR?

- Nej, egentligen inte. Av så kallade stjärnor var det ingen som drog till sig ett högre betyg. Snarast fick detta Bajen med så byst av större namn visa att minsann kollektivet innehåller en hel del det också. Vi måste trots allt ge Hammarbys spelare credit för karaktären som plockades fram i en match som utvecklades så illa. Största rubrikerna i Hammarby den här gången ska gå till målvakten Oustedt - och på ett mindre smickrande vis till Magyar som alltså tidigt fick ett rött kort.

SER MJÄLLBY UT SOM MER ÄN EN VANLIG NYKOMLING?

Nej, precis som Varberg ett spännande lag. Så jävla kul att se, rent ut sagt.

Kom i håg hur detta Mjällby redan i mars månad spelade bort Djurgården ur svenska cupen på Tele2 arena. Tänk även poängen mot IFK Göteborg senast, liksom hur Mjällby nu alltså välte Hammarby.



Tränare Marcus Lantz får visa vilket huvud han har. En gång som spelare, men även nu på äldre dagar. Därför att det är uppenbart att Mjällby sitter på ett eget spel och så många spännande namn som den breda fotbollspubliken ännu så länge inte vet så mycket om.



Betygen (1-10, enligt vår mall)

MJÄLLBY (3-5-2)

Marko Johansson - 5

***

Viktor Agardius - 5

Eric Björkander - 6



Jesper Löfgren - 4

Jonathan Tamimi - 4 (UT 46)

***

Joel Nilsson - 7



Jesper Gustavsson - 5 (UT 57)



Viktor Gustafson - 5 (UT 58)



David Löfqvist - 7

***

Besard Sabovic - 6 (UT 79)

Jacob Bergström - 6

Avbytare:



Carl Johan Eriksson



Max Watson



Mamudo Moro - 5 (IN 57)



Adam Petersson- 5 (IN 58)



Taylor Silverholt - 5 (IN 46)



David Batanero - 6 (IN 58)



Moses Ogbu - 6 (IN 79).





HAMMARBY (4-2-3-1)



David Oustedt - 7

***

Simon Sandberg - 4 (UT 61)



Mads Fenger - 5



Richard Magyar - 4 (UTV 26)



David Widgren - 5

***

Jeppe Andersen - 5

Darijan Bojanic - 3 (UT 79)



***



Alexander Kacaniklic - 5



Abbe Khalili - 4 (UT 61)



Muamer Tankovic - 5 (UT 79)



***



Imad Khalili - 3 (31)

Avbytare:

Davor Blazevic



David Fällman (31) - 6



Paulinho (79, spelade för kort tid för att betygsättas)



Vladimir Rodic (IN 79, spelade för kort tid för att betygsättas)



Tim Söderström - 5 (IN 61)



Gustaf Ludwigson - 5 (IN 61)



Jean De Brito



FD:s betygsskala 1-10.



1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass