EKWALL: Har Hammarby fuskat med fysen?

HÄCKEN-HAMMARBY 3-0 (1-0)



1-0 (16) Gustav Berggren (Alexander Söderlund), 2-0 (63) Alexander Söderlund (Ahmed Yasin), 3-0 (89) Adam Andersson

Varningar, Häcken: Alexander Söderlund

Varningar, Hammarby: Dennis Widgren, Simon Sandberg

Domare: Andreas Ekberg

Publik: 0





BAJENS MÅLREKORD SPÖKAR?

Förra året satte Hammarby nytt allsvenskt målrekord och vi var många som trodde att de skulle fortsätta ösa på med en hyggligt intet trupp och vassa nyförvärv.

Istället verkar det där rekordet sitta i skallen på spelarna?

Här skapade Hammarby mängder av bra lägen men det kändes lite som de kunde spela i tolv timmar utan att sätta dit bollen.

Bajens anfallsspel har heller inget böljande flöde längre och nu sitter Stefan Billborn i ett läge som börjar bli problematiskt.

Hammarby har en lång väg att vandra för att nå upp till den nivå som de var förra året.





IRANDUST STRÅLANDE

Det är ingen som helst hemlighet att Daleho Irandust är en av allsvenskans skönaste lirare.

Och nu gjorde han återigen en strålande prestation.

Han smög likt en elegant katt längs konstgräset, i det närmaste ljudlöst, men så smidigt och effektivt att han ständigt kan riva upp sår på vilket försvar som helst.

Fortsätter han så här så är han snart i närheten av det "riktiga" landslaget.





HAMMARBYS FYSISKA STATUS?

Det gick att se sista halvtimmen mot ett klag om Varberg och det kändes minst lika tydligt under andra halvlek mot Häcken: har Hammarby fuskat med fysen?

Den anstormningen som du förväntar dig av ett lag av Hammarbys kaliber kom liksom aldrig.

Dessutom går det att förstås att antyda att några spelare - utan att gå in på namn - inte ser hundraprocentigt tränade ut.

Men generellt är känslan att Hammarby inte har kraft nog för 90 minuter,





PAULINHO TILLBAKA PÅ HISINGEN

När Paulinho kom tillbaka till sina domäner (han bodde fem minuter från Bravida) på Hisingen fick han sitta på en bänk och vänta på spel i 75 minuter.





FOTBOLLSSPRÅKET...

Du hör ju allt numera, på gott och ont.

Och det har ju debatterats en del om danska, engelska eller svenska i samband med intervjusituationer.

Faktum är att en hel del lag kör engelska rakt av i sin kommunikation eftersom många spelare inte har koll på språket.

Men ändå lite udda av Muamer Tankovic att vid varje hörna mot egna laget skrika "away with the ball, away with it".

Varför udda?

Förvisso tre danskar i startelvan, men i övrigt bara svenskfödda spelare. Möjligt att danskarna inte löser Tankovics 08-tugg?



KLASSISKT GUSTAV BERGGREN-MÅL

Det är inte ofta Häckens Gustav Berggren hamnar i målprotokollet, han har andra stora fördelar i sitt spel, och när han väl gör det så ser väl målen ut som 1-0 här.

Stök och bök framför mål och plötsligt en boll framför fötterna i röran som kunde förpassas vidare i mål.

Målet innebar pausintervju för DPlay. Och där var Gustav mållös...

***

HÄCKEN (4-3-3)

Peter Abrahamsson - 5

***

Godswill Ekpolo - 6

Joona Toivio - 6

Rasmus Lindgren - 6

Leonard Zuta - 6

***

Erik Friberg (92) - 5

Daleho Irandust (82) - 7

Gustav Berggren - 5

***

Ahmed Yasin (92) - 6

Alexander Söderlund (71) - 6

Leo Bengtsson (71) - 5





Avbytare:

Jonathan Rasheed (mv)

Alexander Faltsetas

Jasse Tuominen (71) - för kort tid för betyg

Adnan Maric (82) - för kort tid för betyg

Ali Youseff (92) - för kort tid för betyg

Patrik Wålemark (92) - för kort tid för betyg

Adam Andersson (71) - för kort tid för betyg



HAMMARBY (4-2-3-1)



David Ousted - 5

***

Simon Sandberg - 5

Richard Magyar (74) - 5

Mads Fenger - 5

Dennis Widgren - 4

***

Darijan Bojanic (74) - 4

Jeppe Andersen - 5

***

Muamer Tankovic -4

Abbe Khalili - 3

Alexander Kacaniklic - 5

***

Gustav Ludwigsson (65) - 5





Avbytare:

Davor Blazevic (mv)

Imad Khalili

Paulinho (74) - för kort tid för betyg

Tim Söderström

Aron Johansson (65) - 3

Kalle Björklund (74) - för kort tid för betyg

Aimar Sher





FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass