AVSLÖJAR: Bajens omöjliga situation med Amoo - har låst allt

I början av juni blev det klart att 18-årige superlöftet Akinkunmi Amoo hade skrivit på för Hammarby.

Men vad hände egentligen sedan?

Total tystnad och hans resa till Stockholm har dröjt. I dag kan FotbollDirekt avslöja läget som låst allt kring supertalangen.

- Vi ville ha Amoo här i slutet av juni, början av juli, men det har ju varit omöjligt när det inte funnits några flyg. Han är i Abuja i detta nu, på svenska ambassaden, vi hoppas han kan vara på plats i slutet av månaden, avslöjar chefscout Mikael Hjelmberg.



Hammarby har problem i starten av årets allsvenska, men snart är nytt blod på gång.

Mittfältstalangen Akinkunmi Amoo som skrev på ett fyraårskontrakt i början av juni är snart på väg från Nigeria till Stockholm.

Att 18-åringen ännu inte är på plats beror på att det saknas flygförbindelser mellan Nigeria och EU-länder har helt enkelt omöjliggjort för den så uppmärksammade tonåringen att kunna resa.

Men nu är det alltså på väg att hända saker.

FotbollDirekt kan i dag avslöja att Amoo nyligen besökte den svenska ambassaden i Nigerias huvudstad Abuja och där genomgick en process för uppehållstillstånd i Sverige och som kommer att ta cirka tio dagar för svenska myndigheter att behandla. Kanske är det nu slutet vi ser av flera ovissa månader för den unge nigerianen.

Hammarbys chefscout Mikael Hjelmberg bekräftar Amoos situation och redogör för vilka svåra omständigheter som förskjutit den så uppmärksammade Bajenaffären.

- Det har dragit ut på tiden på ett sätt som vi inte alls hade föreställt oss. Vi hade hoppats på att ha Amoo här i slutet av juni, början av juli, men det har inte funnits några flyg så det har varit omöjligt, berättar chefscouten för FotbollDirekt.se.

- Nu är förhoppningen att han ska komma till Stockholm innan månadens slut.

Exakt vad har hänt den senaste tiden?

- Så sent som i söndags så åkte han bil i 14 timmar till huvudstaden Abuja till den svenska ambassaden. Han har lämnat biometri för ett UT-kort som fungerar som ett in- och utrese kort för Schengen, berättar Hjelmberg och redogör nu i detalj för vad som väntar:

- Biometrin tas på svenska ambassaden i Abuja, uppgifterna skickas till Sverige där UT kortet tillverkas och det skickas sedan tillbaka till svenska ambassaden i Abuja. Det tar cirka 10-15 dagar för myndigheterna att få klart.

- Först därefter får han flyga, men man ska samtidigt komma i håg att det ännu inte finns några flygförbindelser från Nigeria till Schengen-länder (EU). Han bor på hotel i Abuja just nu i samband med hans besök på ambassaden. Han kommer behöva åka tillbaka till Ibadan för att fortsätta träna i väntan på att UT kortet blir klart och invänta besked kring när flygen börjar gå igen.

Vad har ni hört?

- Att det ska komma mer information den 16 juli. Då ska nya besked komma, men vi vet ju inte om det blir positivt. Det återstår att se. Men om det blir det så flyger han direkt med första bästa flight.

Hur ser hans liv ut just nu med tanke på den långa tystnad det har varit kring honom?

- Till att börja med så vill jag säga att vi håller närmast daglig kontakt med honom och hans familj, liksom vi gör det med svensk gränspolis och resebyråer. Vi håller oss konstant uppdaterade. Vi kan tyvärr inte påverka processen mer än så.

- Tittar vi till honom så försäkrar vi oss om att han håller formen. Han tränar med sin akademi och gör det jättebra. Det har varit viktigt för oss att han tränar med ett lag som han nu gör.

- Vi har en ständig dialog med hans akademi. Han tränar på bra. Men sedan är det klart att det bästa hade varit om han hade varit här i Sverige nu och under vår omsorg.