“Vi tvingades vara riktigt osentimentala”

Hur bygger man ett lag som chockar allsvenskan?

Sirius tränare Henrik Rydström sitter uppenbarligen inne på den kunskapen.

Som här berättar hemligheten bakom allsvenskans sensationella skrällag.

– Det första är att det ska vara vettiga personer, som fattar att Sirius att inte har några högre löner. Och om du inte är villig att jobba hårt varje dag, lära dig, och om du tror att du är färdig - då kommer det inte funka, säger han.

Den allsvenske dagspendlartränaren Henrik Rydström är hemma i Kalmar och tillsammans med familjen förbereds nu middag. Dagen innan har Sirius slagit Örebro SK, efter att återigen vänt ett underläge till tre poäng.

Man kan nästan höra tacksamheten i hans röst när sambon skickar iväg honom på en handling med bilen.

Säkert en halvtimme att prata fotboll.

Prata Sirius.

Och metoden som lett fram till en smått galen andraplats i allsvenskan efter sex spelade omgångar. Rydström fortsätter utläggningen i bilen, om hur man valt spelare som ska passa in i det bygge som är lika mycket experiment som generationsskifte och kulturval.

– Det handlar om vettiga personer som är hungriga, som har en utvecklingstanke med sin fotboll. Det vi har prioriterat, det är spelare som vill framåt i planen. Om det är att man löper eller gör det med sina passningar, det spelar ingen roll. Adam Hellborg löper inte så mycket, men han har spelat mycket passningar framåt till rätt adress. Bland de bästa i allsvenskan, säger Rydström.

Adam Hellborg är 21 år och ny från Kalmar FF. Det är just nu mycket nytt i Sirius.

På bänken har under säsongsöppningen samtidigt suttit rutinerade pjäser som Niklas Thor och Kennedy Igboananike.

– Just de spelare du nämner har varit oerhört bra. Det är generellt svårare för en äldre spelare sitta på bänken än en 18-åring. Det blir en fråga om ledarskap från min sida, och där känner man sig aldrig tillräcklig. Jag vill starta hela truppen. Man känner att man inte ger tillräckligt med uppmärksamhet till Niklas eller Kennedy eller någon annan, och så får man dåligt samvete, säger Rydström.

– Vi försöker göra en generationsväxling i det här, men då är Niklas Thors erfarenhet och hans personliga egenskaper skitviktiga för gruppen. Han vill vara på planen, men han gör nytta även i denna rollen. Det svåra för mig är att få honom att känna det.

En annan svårighet är spelet.

Eller, det ser i alla fall svårt ut. Men Sirius tämligen anonyma trupp är samtidigt enormt bollbekväm, coola under press och jobbar sig envist framåt i banan - helt enligt plan.

En attraktiv fotboll som alltså också gett resultat, och en inriktning man bestämt sig för att fullfölja.

– Vi vill göra resultat, men vi bestämde oss för att det är viktigare att skapa en miljö för den här fotbollen än att hanka sig fram år efter år, förklarar Henrik Rydström.

– Och det är roligt att se att vi har kunna bedriva den - minus första halvlek mot Falkenberg - och att vi har kunnat spela väldigt mycket som vi vill. Samtidigt har vi varit dynamiska, vi ändrar formationer i matcher och mellan matcher, och vi byter spelare. Men vi har en kärna.

– Jag har njutit av vissa matcher, även när vi legat under. Vi kör, vi sätter press och vi försöker vara svåra för motståndarna att ta bollen ifrån. Vi och IFK Norrköping haft flest avslut så här långt, och det är en medveten strategi.

Jag har beskrivit Sirius 2020 som ett Östersund FK light - är det en okej beskrivning?

– Ska man titta på vad jag har som förebilder så är Graham Potter en. Så som Östersund fick oss att känna sig, att vad vi än gjorde så hade de hela tiden alternativ. Vi är inte där, och vi är en light-variant, men det är en förebild, säger Rydström.

– Sen har man stött på patrull, känt att om vi bara jobbar anfallsspel så tappar vi i aggressivitet…, det varit mycket trial and error och är det fortfarande. Jag är glad över sex matcher, vi har varit aggressiva och haft presspel. Jag har en jättebra assisterande i Theodor Olsson, som är så skönt fotbollsnördig, och nu börjar vi hitta vägar så att vi med små medel kan hävda oss lite bättre mot de riktigt bra lagen.

Rydström skrattar:

– Sen snor jag hej vilt. Poya (Asbaghi, tränare i IFK Göteborg), sa att vi var var bra när vi möttes. Men jag kollade ju på vad de gjorde bra i fjol, och då snor man det. Sen måste man få spelarna att fatta och vilja göra det, och där kommer trial and error in.

Är du överraskad själv, av resultaten?

– Jamen, du vet hur man är med tabellen, det låter tråkigt men jag kikar inte på den. Sen gör man det ändå lite grand…, så det blir ett lite märkligt svar, skrattar Rydström.

– Jag vet också att det är tidigt på säsongen, men på ett annat sätt är jag hellre tvåa än åtta. Självklart.

– Om jag är överraskad? Vi valde inför den här säsongen…, eller Ola (Andersson, sportchef) valde tillsammans med Christer Abrahamsson( klubbdirektör), att vi i Sirius måste hitta väg som håller över tid. De valen har vi varit tuffa i, och vi har sagt adjö till några väldigt bra personer som har varit länge i Sirius, men som inte passade in i det här. Vi tvingades vara riktigt osentimentala, och det är jobbigt när det handlar om bra personer och bra fotbollsspelare.

Det finns andra lag i allsvenskan som valt en ny väg, och inte haft samma framgång som Sirius.

Det är då lätt att halka in på AIK, och Henrik Rydström tror sig veta varför Rikard Norling & Co valt just vägen med en 3-4-3-uppställning och mängder med ungdomar på planen.

– Jamen, jag har inte sett AIK mer än i sekvenser, jag har fullt upp med mitt egna. Men jag tycker det är lite kul att AIK gör det. Jag kan inte recensera om bra eller dåligt, det vet jag inte, Men AIK har ju gnuggat på länge med den defensiva stabiliteten och tryggheten. Det här är min hobbyanalys, men det kan vara ett sätt att skapa en ny hunger och en ny glädje. AIK blir en underdog och det börjar blåsa utifrån. Man har haft framgångar under många år, hur får då man glöden att fortsätta finnas där?

– Det är trial and error inför öppen ridå. Det var det enda positiva med corona för oss, vi fick möjlighet göra det i en stängd verksamhet. Facit finns inte, men det blir lite intressant att de (AIK) vågar det. Du och jag vet att resultaten betyder mycket, det kan bli en jäkla kritik - men det kan också gå i en bra riktning.

– När de hittar en balans i det så kan det bli riktigt bra. Och det finns ju resurser, både i ledarstab och i spelartruppen.

Är du sugen på att träna en storklubb i Sverige?

– Haha, jag blir jätteöverraskad över den frågan. För det första…, fan, jag var som spelare egodriven. Men nu…, jag tänker inte i någon karriär. Jag är glad över att jobba med det här på heltid. Jag vet hur många bättre tränare än jag som knappt har ersättning runt om i Sverige. Det gör en ödmjuk. Någonstans känner man sig hela tiden otillräcklig som tränare…, jag tänker mest att jag vill leva upp till det Ola och Sirius förväntar sig av mig.

– Därför blir jag överraskad av frågan. Jag utgår från att det blir fight hela vägen, men att vi kan spela på samma sätt som nu i så många matcher som möjligt.

Målsättningen - förändras den med framgångarna nu?

– Nej, nej. Jag är skittråkig i det. Jag tror att Sirius har sagt tia som målsättning, men jag har inte ens tänkt på det. Det har jag med mig från tiden som spelare, man vet ju aldrig - motståndarna kan köpa in superspelare.

– Däremot så jobbar vi med de spelmässiga bitarna ...så målsättningen förändras inte, Den är inte kopplad till resultat.

– Det är bara sex matcher…, jag är glad för de sex matcherna. Men det är klyschigt, vi har Hammarby, AIK och IFK Norrköping nu - och jag hoppas vi kan vara obehagliga för dem.

Obehagliga? Det låter ju som ditt Kalmar FF 2008 som vann SM-guld?

– Man kan inte kopiera grejer. Man kan sno eller låna lite, sen kan man låna saker som man vet funka kulturmässigt i en klubb. Vad vill man vara?

– Det enda fel vi kan göra i Sirius är att inte testa, att inte bara köra.

