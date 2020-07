"Kommer höra Per Karlssons namn för många år framåt - om inte för alltid"

En klubbikon hyllar en annan - Per Karlsson slog AIK:s klubbrekord för flest spelade tävlingsmatcher, och Henok Goitom är full av beundran inför "Pertans" bedrift:

– , säger Goitom.

En mycket stark insats, och en väldigt efterlängtad trepoängare för AIK. 1-0 i kväll mot Sirius. Men självklart kom mycket av eftersnacket att handla om en inhoppare som bara fick fem minuter i slutet.

Det korta inhoppet innebar att Per Karlsson gjort 396 tävlingsmatcher för AIK, en mer än en annan ikon, Daniel Tjernström. Rekord. Karlsson som debuterade i AIK redan 2004. Nu är han historisk.

Henok Goitom är full av beundran:

– Väldigt stort att ha de antal matcherna som han har i AIK. Det är inte bara i AIK, det är väldigt sällsynt att det finns sådana spelare i dagens fotboll. Så som ekonomin ser ut, att han är en av de få som spelat i en och samma klubb förutom något lån där till Åtvidaberg, säger Goitom och fortsätter:

– Jag tror att de som kommer efter Per Karlsson kommer höra hans namn för många år framåt, om inte för alltid. I och med att han kanske kommer ha rekordet i många år. Han fick en liten sång därinne i omklädningsrummet, för det är nog större än man tror, det han har gjort.

Tror du det i dagens fotbollsmiljö är möjligt att komma upp i liknande antal matcher i en och samma klubb?

– Om man börjar i ett topplag. Real Madrid, Barcelona. Om man börjar som ung och etablerar sig. Då ska vi säga att Totti, det var också på gränsen att han skulle lämna Roma tror jag. Men toppklubbarna, om du kan börja när du är 16-17-18 och kan etablera sig... då kanske.

Jag tänker mest på i Sverige, där du kan lockas av utlandsbud?

– Men jag tror inte bara Sverige. Ta Belgien, var som helst. Det kommer bli väldigt svårt att göra det Per Karlsson har gjort. Och det är förståeligt, med den ekonomin som finns inom fotbollen, det är väldigt svårt att tacka nej till de pengar som finns.



Goitom fortsätter om Karlssons betydelse för den unga AIK-truppen - förstår de yngre hur stort det är det "Pertan" gjort?

– Jag tror de unga inte riktigt vet... just den här matchen idag, där han får slå rekordet, förmodligen kommer media skriva om det, AIK-supportrar på Twitter kommer skriva om det. Att de unga förstår hur stort det här är. När Per Karlsson började i a-laget i AIK, jag tror att jag spelade division 1 då. Med den statusen så kommer man också förstå hur stor han är. Jag har varit med ganska länge med Per Karlsson så jag vet hur stor han är. De yngre kanske inte riktigt vet. Så, ju mer hyllningar desto bättre.