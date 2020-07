LIVE: AIK:s smäll - Ofori borta i ödesmatchen

LIVE





AIK går det väldigt tungt för just nu efter fem matcher (fyra i allsvenskan) utan vinst. Senast förlorade man mot Helsingborg på bortaplan med 2-0. Inför denna match ligger Gnaget på en elfte plats efter att ha vunnit två matcher, kryssat två och förlorat tre matcher. AIK har gjort åtta mål och släppt in tio. För Sirius däremot, har det gått mycket bättre. Uppsalalaget ligger inför denna match på en fjärde plats efter att ha vunnit tre matcher, kryssat tre och förlorat enbart en. Sirius har också gjort tio mål och släppt in åtta.

Vi kommer även att rapportera höjdpunkterna från matcherna mellan Djurgårdens IF - Falkenbergs FF samt IFK Göteborg - Helsingborgs IF.





Kvällens matcher (19:00):

AIK - IK Sirius: 0-0 (0-0)

Djurgårdens IF - Falkenbergs FF: 0-0 (0-0)

IFK Göteborg - Helsingborgs IF: 0-0 (0-0)





Kvällens startelvor:

AIK: Janosevic - Granli, Tihi, Mets - Rashidi, Hussein, Larsson, Strannegård, Kahl - Michel, Goitom

Avbytare: Stamatopoulus, Karlsson, Adu, Lundström, Ylätupa, Lindkvist, Ayari

IK Sirius: Jonsson - Ståhl, Björkström, Jarl, Björnström - Hellborg, Ekdal - Sugita, Andersson, Netabay - Saeid

Avbytare: Viscosi, Larson, Shabani, Holmquist Vecchia, Roche, Karlsson, Igboananike

***

Djurgårdens IF: Bråtveit - Witry, Une Larsson, Berg, Käck - Ulvestad, Karlström - Ring, Edwards, Radetinac - Holmberg

Avbytare: Vaiho, Nyholm, Walker, Augustinsson, Kujovic, Banda, Pettersson

Falkenbergs FF: Noring - van Looy, Johansson, Karlsson - Brink Joza, Klingenberg Mathisen, Ademi, Björkengren, Englund - Peter, Wede

Avbytare: Omar, Söderström, Chibuike, Carlsson, Sylisufaj, Ericsson, Nilsson

***

IFK Göteborg: Anestis - Jallow, Bjärsmyr, Erlingmark, Wernersson - Aiesh, Yusuf, Sana, Kharaishvili - Abraham - Karlsson Lagemyr

Avbytare: Amos, Affane, Titi, Wikström, Dahlqvist, Alexandersson, Holm

Helsingborgs IF: Lindegaard - Degn Randrup, Tsouka Dozi, Olsson, Eriksson - Timossi Andersson, Gigovic, Diskerud, Svensson - Jönsson, van den Hurk

Avbytare: Nilsson, Olsen, Abubakari, Al Hamlawi, Mbo, Sjöberg, Hellman





